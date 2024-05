Đảo Phuket muốn thu hút du khách Việt Nam

Những bãi biển tuyệt đẹp của đảo Phuket ở Thái Lan luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Phuket, các doanh nghiệp trên hòn đảo kỳ vọng đón ít nhất 120.000 lượt khách từ Việt Nam trong năm nay, tăng 50% so với con số 80.000 lượt khách năm ngoái, sau các sự kiện quảng bá diễn ra tại TP.HCM ngày 21.5 và tại Hà Nội hai ngày sau đó.

Năm ngoái, Thái Lan ghi nhận khoảng 1 triệu lượt khách đến từ Việt Nam nhưng chỉ có 8% trong số đó lựa chọn Phuket làm điểm đến. Các doanh nghiệp du lịch hy vọng ít nhất 12% lượng khách Việt Nam sẽ đến Phuket, nhờ có đường bay thẳng từ TP.HCM.

Bà Supakan Yodchun thuộc Cơ quan Du lịch Thái Lan tại TP.HCM cho biết đảo Phuket có cơ sở vật chất để phục vụ du khách đi một mình hoặc cùng gia đình, và cũng có thể đáp ứng nhu cầu cho những người tham dự hội nghị hoặc hội thảo.

164.000 khách Thái đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 NHẬT THỊNH

Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao, khoảng 290.000 lượt khách Việt Nam đã đến Thái Lan trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vẫn cao hơn nhiều so với khách Thái đến Việt Nam trong 4 tháng qua. Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2024, có 164.000 khách Thái đến Việt Nam, giảm 18% so cùng kỳ 2023.