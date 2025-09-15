Trong phiên thảo luận chuyên đề "Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, các đại biểu đã trao đổi về việc triển khai chương trình quốc gia đào tạo CEO và những "thuyền trưởng tương lai" của nền kinh tế Việt Nam.

Bàn chủ tọa phiên thảo luận chuyên đề "Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 ẢNH: QUÝ HIÊN

Đào tạo cả những "thuyền trưởng tương lai"

Theo ông Trần Bằng Việt, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Đông A Solutions, người điều hành phiên thảo luận, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam muốn tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO.

Đây là chương trình hành động trực tiếp, lấy kết quả đánh giá từ cộng đồng kết nối doanh nghiệp VBCI làm cơ sở để thiết kế nội dung đào tạo "may đo" theo nhu cầu.

Người học không chỉ là CEO, nhà sáng lập mà còn là đội ngũ kế cận của các doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng tăng trưởng, có khát vọng vươn ra biển lớn. Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức nền tảng, kỹ năng lãnh đạo, chuyên đề thời sự (chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững ESG, tận dụng các FTA thế hệ mới…).

Đào tạo sẽ được triển khai theo hình thức kết hợp đào tạo tập trung với các dự án cải tiến thực tế tại doanh nghiệp. Chương trình sẽ tạo ra một mạng lưới cố vấn theo cách kết nối các học viên với những doanh nhân thành đạt đi trước. Trong quá trình đào tạo, hội sẽ tổ chức các chuyến học tập, khảo sát cho học viên tại các thị trường phát triển.

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Giám đốc khu vực phía bắc của Talentnet ẢNH: QUÝ HIÊN

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Giám đốc khu vực phía bắc của Talentnet so sánh hiện trạng năng lực doanh nhân Việt Nam so với quốc tế và khu vực, chỉ ra một số điểm yếu cụ thể của doanh nhân Việt Nam. Dù lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam mạnh ở chỗ có tham vọng, có động lực, mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro…, nhưng yếu ở tính kỷ luật, ở kỹ năng tạo ảnh hưởng mềm.

Bà Hà đề xuất chương trình đào tạo để nâng cao năng lực cốt lõi mà doanh nhân Việt Nam cần ưu tiên nâng cao trong 3 - 5 năm tới phải bao gồm 6 trụ cột: chiến lược kinh doanh; chiến lược con người và chính sách nhân sự; quản trị vận hành và hiệu suất; quản trị tài chính - rủi ro - pháp lý; công nghệ, AI và đổi mới sáng tạo.

"Cách thức là làm thử nghiệm trước. Thoạt tiên chúng ta lựa chọn khoảng 1.000 doanh nghiệp, 1.000 doanh nhân để làm trước. Sau lan tỏa theo lộ trình, hướng tới trong 3 - 5 năm đạt được con số đào tạo 10.000 doanh nhân", bà Hà nói.

Chính phủ sẽ triển khai từ năm 2026

Bà Bùi Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cũng cho biết, với chương trình đào tạo 10.000 doanh nhân, Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt. Bộ Tài chính đã làm việc với nhiều trường ĐH quốc tế (như RMIT, Anh Quốc), và một số trường trong nước. Cách làm là hướng tới cấp voucher, doanh nghiệp tự lựa chọn học ở trường nào, theo nhu cầu của chính doanh nghiệp.

Bà Bùi Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính ẢNH: QUÝ HIÊN

Chương trình học có cả kiến thức lý thuyết, cả trải nghiệm thực tiễn, và phần thực tiễn phải chiếm 60%. Dự kiến ngân sách nhà nước sẽ có phần hỗ trợ kinh phí khá lớn, thậm chí mức hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng cho cá nhân đi học ở trong và ngoài nước.

"Tất nhiên chúng tôi rất kêu gọi xã hội hóa, các doanh nhân, doanh nghiệp cùng đồng hành trong chương trình này với Chính phủ", bà Thủy nói.

Bà Thủy cho biết thêm, Bộ Tài chính sẽ làm việc thêm với các chuyên gia, tham khảo bộ năng lực trụ cột của Talentnet mà bà Hà đã trình bày, để đưa một khung năng lực chuẩn về quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Cơ quan nhà nước không tổ chức các khóa đào tạo này mà dựa vào các khóa đào tạo của các trường đại học quốc tế, đại học trong nước đã có hoặc phát triển sau khi có đặt hàng.

"Chúng tôi đang hoàn thiện và sẽ trình Chính phủ trong năm nay, sẽ bắt tay vào làm từ năm 2026", bà Thủy cho biết.