Đào tạo lái xe phải bổ sung về khoảng cách an toàn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe về việc triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng liên quan đến bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo thực hành lái xe.

Cục Đường bộ yêu cầu bổ sung các tình huống quy định khoảng cách vào chương trình đào tạo lái xe ẢNH: T.N

Thời gian qua, theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông và cơ quan truyền thông, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai... làm chết 2 người, trong đó có giáo viên dạy lái.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình dạy lái xe trên đường, Cục Đường bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo đó, nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình đào tạo lái xe, chương trình đào tạo chi tiết để bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên học lái xe trên đường bộ và đường cao tốc.

Các tình huống cụ thể gồm: khi xe chuyển làn vào đường cao tốc; khi xe chuyển làn ra khỏi đường cao tốc; khi xe phía trước đột ngột giảm tốc độ; hoặc khi có xe chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước.

Cùng với việc cập nhật giáo trình, các cơ sở đào tạo phải kiểm tra, rà soát quy trình quản lý và quy trình dạy thực hành lái xe; rà soát việc phân công, bố trí giáo viên dạy thực hành để bảo đảm các điều kiện an toàn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với xe tập lái.

Sở Xây dựng các địa phương có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo lái xe thực tế và trên hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh.

Các cơ sở đào tạo phải thực hiện đào tạo đúng nội dung chương trình, bảo đảm các điều kiện an toàn, đồng thời thực hiện báo cáo và truyền dữ liệu quản lý, giám sát đào tạo lái xe theo quy định.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở đào tạo biên soạn, thẩm định giáo trình và chương trình đào tạo chi tiết, bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ, đường cao tốc; đồng thời tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá theo quy định.