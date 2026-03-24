Sức khỏe

Đắp lá vùng kín gây viêm loét rộng

Liên Châu
24/03/2026 05:06 GMT+7

Mới đây, một nữ bệnh nhân 46 tuổi (ở Ninh Bình) nhập viện điều trị tại Khoa Sản - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) do vùng âm hộ loét rộng, trợt da, nhiễm trùng nghiêm trọng.

Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân tự ý đắp lá thuốc trong thời gian dài để điều trị ngứa.

Trước nhập viện, bệnh nhân bị ngứa vùng kín kéo dài nhiều năm, từng đi khám tại một số cơ sở chuyên khoa, được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm. Do bệnh hay tái phát nên bệnh nhân tìm đến một thầy lang để điều trị. Khoảng một năm trước nhập viện, bệnh nhân duy trì uống thuốc sắc đồng thời dùng lá tươi giã nát đắp trực tiếp vào vùng kín. Ban đầu cảm giác ngứa có giảm nhưng sau đó cơn ngứa càng dữ dội, đặc biệt vào ban đêm, khiến bệnh nhân mất ngủ triền miên.

Đắp lá vùng kín gây viêm loét rộng - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư

ẢNH: THANH ĐẶNG

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, xét nghiệm dịch âm đạo xác định bệnh nhân mắc nấm âm đạo, viêm loét âm hộ nặng do kích ứng lá đắp và vệ sinh không đúng cách. Sau một tuần điều trị tích cực theo phác đồ kiểm soát nhiễm nấm kết hợp chăm sóc tại chỗ, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt: cơn ngứa giảm, tổn thương dần hồi phục, sức khỏe và tinh thần ổn định hơn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết nấm âm đạo có thể tái phát nếu không điều trị triệt để, không tuân thủ phác đồ. Môi trường vùng kín ẩm, dễ bị ảnh hưởng do thay đổi nội tiết, vệ sinh không phù hợp hoặc nhiễm khuẩn khiến bệnh kéo dài và tái phát nhiều lần. Đắp trực tiếp lá tươi tại vùng niêm mạc nhạy cảm dễ gây kích ứng mạnh, phá hủy hàng rào bảo vệ da, dẫn đến loét rộng và nhiễm trùng.

Để phòng các bệnh phụ khoa, phụ nữ cần vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu vào âm đạo vì làm mất cân bằng môi trường pH tự nhiên, khiến nấm và vi khuẩn phát triển. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các phương pháp dân gian không rõ nguồn gốc như đắp lá, xông thuốc, tránh nguy cơ bỏng niêm mạc, kích ứng hoặc nhiễm trùng. Lựa chọn đồ lót bằng chất liệu cotton thoáng mát, giữ vùng kín luôn khô thoáng.

Trong một số trường hợp viêm nhiễm tái phát nhiều lần, có thể cần điều trị cho bạn tình để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, việc khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng/lần được xem là cần thiết để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh lý nếu có.


Vỡ bồn vệ sinh, cô gái bị rách vùng kín

Chị T. (22 tuổi, ở TP.HCM) ngồi xổm khi vệ sinh, không may bồn cầu vỡ đâm rách vùng kín phải khâu nhiều mũi.

Những thói quen 'nghịch dại' ở vùng kín: Đùa với lửa, hậu quả khó lường

Vệ sinh vùng kín thế nào cho đúng cách?

Khám phá thêm chủ đề

đắp lá nhiễm trùng mất ngủ vùng kín ngứa vùng kín viêm loét âm hộ
