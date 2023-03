Đập phá máy ATM, trộm 175 triệu đồng để trả nợ thua lỗ tiền ảo

Tối 25.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.



Theo khai nhận, Nhựt vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo. Do thua lỗ 150 triệu đồng, Nhựt vỡ nợ, mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đập phá máy ATM để trộm tiền.

Máy cắt tang vật dùng để cạy phá máy ATM NGUYỄN TÚ

Lúc 0 giờ ngày 23.3, Nhựt dùng máy cắt, xà beng để đập phá máy ATM trên đường Lê Duẩn (Q.Hải Châu), cạy két sắt chứa tiền và trộm 175 triệu đồng trong máy để mang đi trả nợ.



Nguyễn Quốc Nhựt bị di lý về TP.Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Chiều 23.3, Nhựt quay lại hiện trường máy ATM để dò la thì thấy Công an Q.Hải Châu đã vào cuộc điều tra.

Nhựt sợ bị bắt nên đến cầu Đỏ (QL1 đoạn qua P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi bỏ đi, sau đó đón xe khách di chuyển vào phía nam bỏ trốn.

Hiện trường máy ATM bị đập phá, trộm tiền NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu truy xét, đến trưa ngày 24.3 xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Nhựt.



Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Hải Châu phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt Nhựt tại TP.Tuy Hòa vào tối 24.3 và di lý về TP.Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm xà beng, máy cắt dùng để đập phá máy ATM.