Đất có 'sổ đỏ' bị người khác xây dựng nhưng chính quyền xã 'ngó lơ'

Cho thuê đất 10 năm, nhưng 18 năm chưa lấy lại được

Theo đơn phản ánh của bà Phạm Thị Điệp (54 tuổi, ngụ xã Hữu Định, H.Châu Thành, Bến Tre) gửi Báo Thanh Niên, bà rất bức xúc vì đã 6 năm có quyền sử dụng đất hợp pháp tại thửa đất có tổng diện tích 648 m2 (tọa lạc xã Phú Lễ, H.Ba Tri, Bến Tre) nhưng liên tục bị bà Mai Ý Nhi (60 tuổi, ngụ cùng địa phương) ngăn cản trái pháp luật.

Theo bà Điệp, năm 2016, bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên từ hộ ông Phạm Văn Nhiều (ngụ xã Phú Lễ) và thực hiện hoàn thành các thủ tục hành chính có liên quan. Bà Điệp được Sở TN-MT Bến Tre cấp quyền sử dụng thửa đất 648 m2 vào tháng 4.2016.

Trước đó, ông Nhiều có cho bà Nhi thuê 60 m2 trong thửa đất này để mở quán và nấu rượu, thời gian thuê 10 năm, từ 2004 - 2014. Bà Nhi biết rõ việc mua bán giữa ông Nhiều và bà Điệp, nhưng khi bà Điệp vào canh tác thì bà Nhi ngăn cản với lý do ông Nhiều còn nợ tiền đã mượn và yêu cầu ông Nhiều (hoặc bà Điệp) phải trả số tiền này thì bà mới dọn nhà đi; hoặc ông Nhiều phải để bà Nhi bù thêm tiền mua hết thửa đất này.

Từ năm 2016 - 2020, bà Nhi đã xây dựng thêm nhà tiền chế rộng đến 281 m2 trong thửa đất. Hai bên tranh chấp quyết liệt kéo dài đến nay. Bà Nhi khởi kiện, đòi ông Nhiều trả số tiền đã mượn. Nhưng trong quá trình tố tụng, các chứng cứ bà Nhi cung cấp cho tòa để chứng minh ông Nhiều nợ tiền bà không thuyết phục và bà Nhi đã rút toàn bộ nội dung khởi kiện.

Trong khi đó, bà Điệp khởi kiện bà Nhi tranh chấp quyền sử dụng đất. Kết quả cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên buộc bà Nhi phải rời khỏi toàn bộ thửa đất 648 m2 để bà Điệp trọn quyền sử dụng. Ngoài ra, bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bến Tre cũng khẳng định: Nếu bà Nhi muốn tiếp tục đòi tiền ông Nhiều thì khởi kiện tại một vụ án khác. Tháng 7.2020, Chi cục Thi hành án dân sự H.Ba Tri cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ thửa đất có diện tích 648 m2 giao cho bà Điệp sử dụng đúng theo bản án phúc thẩm.





Chính quyền xã “ngó lơ” !

Sau khi Chi cục Thi hành án dân sự H.Ba Tri giao toàn bộ diện tích đất cho bà Điệp thì bà Nhi tiếp tục xây dựng, kinh doanh tại một vị trí khác trong thửa đất này. Bà Điệp nhiều lần đến ngăn cản nhưng không được. Bà Điệp trình báo chính quyền xã Phú Lễ can thiệp nhưng cũng không có hiệu quả.

“UBND xã Phú Lễ không xử phạt việc xây dựng trái phép của bà Nhi trên đất tôi. Trong khi tôi cho người xây hàng rào bao thửa đất mà mình có chủ quyền thì Công an xã Phú Lễ đến ngăn cản, lập biên bản và mời từng nhân công tôi thuê về xã làm việc… Ngược lại, lúc bà Nhi cho người xây dựng trên đất của tôi, tôi báo Công an xã Phú Lễ thì được phản hồi rằng công an xã không thuộc thẩm quyền giải quyết nên không nhận đơn”, bà Điệp bức xúc.

Ngày 1.6, PV Thanh Niên đến UBND xã Phú Lễ xác minh theo đơn phản ánh thì ông Đào Công Văn, Chủ tịch UBND xã này thông báo đã đi công tác nên không trao đổi được. PV nỗ lực trao đổi qua điện thoại với ông Văn cũng không nhận được phản hồi.

Ngày 3.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án H.Ba Tri, cho biết trước khi nhận thông tin từ PV, ông cũng đã nhận rất nhiều phản ánh từ dư luận địa phương. “Tôi sẽ yêu cầu chủ tịch UBND xã Phú Lễ có báo cáo rõ ràng vụ việc. Thứ hai tuần tới (tức ngày 6.6 - PV), tôi sẽ cử thanh tra huyện xuống làm việc với lãnh đạo xã Phú Lễ để làm rõ mọi vấn đề diễn ra, đang có dư luận không tốt tại địa phương liên quan đến vụ việc này”, ông Tùng cho biết.