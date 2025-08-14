Đất rừng Sóc Sơn bị 'xẻ thịt' suốt 10 năm, cựu lãnh đạo xã bị án tù

Chiều 14.8, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 4 bị cáo là cựu cán bộ xã, thôn liên quan đến vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn.

Các bị cáo đều bị tuyên phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trong đó, 2 cựu phó chủ tịch UBND xã Minh Trí, H.Sóc Sơn (cũ) Nguyễn Văn An và Dương Đức Vượng lần lượt lãnh án 4 năm 6 tháng tù và 4 năm tù; Đỗ Văn Ba, cựu cán bộ địa chính xã này, lãnh án 36 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó thôn Minh Tân, lãnh án 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn ẢNH: PHÚC BÌNH

Đất rừng bị "xẻ thịt" suốt 10 năm

Tài liệu vụ án cho thấy, ông Ba có tiền án 12 tháng tù treo năm 2019 do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hùng có tiền án 8 năm tù năm 1990 về tội giết người, đã được xóa án tích.

Sai phạm trong vụ án này kéo dài từ 2008 - 2018. Nhóm bị cáo cùng với cựu chủ tịch xã và cựu trưởng thôn đã xác nhận, chứng thực vào 125 hồ sơ (hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất và đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất), với tổng diện tích hơn 46 ha.

Trong số trên, 69 hồ sơ đất rừng phòng hộ là loại đất không được chuyển nhượng, tặng cho. 56 hồ sơ còn lại được chuyển nhượng khi người sử dụng đất không có sổ đỏ, vi phạm luật Đất đai.

Viện kiểm sát xác định trước khi các cựu lãnh đạo UBND xã Trí Minh ký xác nhận các hồ sơ khống đều có sự tham mưu, ký xác nhận của cựu cán bộ địa chính Đỗ Văn Ba.

Về phía mình, cựu trưởng và cựu phó thôn Minh Tân xác nhận vào tổng 69 đơn chuyển giao quyền sử dụng đất, dù biết rõ người sử dụng đất không có sổ đỏ, người nhận chuyển nhượng không sống trong khu vực rừng phòng hộ, là trái pháp luật.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận sai phạm. Một số người mua đất thì khẳng định không mất chi phí gì cho xã, họ mong cơ quan chức năng bóc tách giữa đất rừng và đất ở để không bị ảnh hưởng quyền lợi.

Hiện trạng khu vực ven hồ Đồng Đò thuộc địa phận xã Minh Trí, H.Sóc Sơn (cũ) hồi tháng 8.2023 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Không bị xử lý hình sự vì hết thời hiệu truy cứu

Liên quan đến vụ án, ngoài 4 bị cáo, viện kiểm sát xác định cựu Chủ tịch UBND xã Minh Trí Tạ Văn Viễn cho phép chuyển quyền sử dụng 17.000 m2 đất trái quy định. Song, sai phạm xảy ra từ năm 2013, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Viễn và một số cán bộ H.Sóc Sơn (cũ) còn bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các thửa đất bị chuyển quyền sử dụng trái pháp luật hiện chưa được cấp sổ đỏ, không được đăng ký biến động, chưa xác lập quyền sở hữu cho các hộ dân. Vì thế, nhóm này không bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, các sai phạm còn có trách nhiệm của cựu trưởng thôn Minh Tân là ông Nguyễn Đình Cường. Kết luận giám định của Viện Pháp y quốc gia xác định ông này bị liệt nửa người, mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ tổn thương 99%.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Cường, vì "không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa".