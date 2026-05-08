Đất vàng 'treo' tại Vĩnh Long: Tranh luận 'con gà hay quả trứng' có trước

Đó là một vụ chuyển nhượng đất ở đô thị liền kề thuộc khu vực được phép xây dựng nhà cao 6 tầng của 9 hộ dân (cùng là họ hàng, ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long), với tổng diện tích hơn 3.300 m2 cho Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại Thiên Đức (Công ty Thiên Đức).

Khu đất này cặp trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long và 2/9 thửa đã chuyển nhượng xong. Tất cả tưởng như là thương vụ bình thường, nhưng bỗng chốc rơi vào bế tắc kéo dài hơn nửa năm qua. Bởi, UBND phường Long Châu yêu cầu doanh nghiệp phải có quyền sử dụng đất trước, trong khi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long yêu cầu doanh nghiệp phải có dự án phát triển nhà ở trước thì mới đồng ý hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng này.

Thương vụ chuyển nhượng đang bị "đứng bánh"

Ngày 8.5, ông Nguyễn Thanh Cần, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long, chủ trì buổi làm việc về đơn kêu cứu khẩn cấp của các hộ dân và Công ty Thiên Đức về thương vụ chuyển nhượng đang bị "đứng bánh" từ hơn nửa năm qua tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các Sở Nông nghiệp - Môi trường, Tài chính, Xây dựng…

Ông ông Nguyễn Thanh Cần, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long, chủ trì cuộc làm việc về đơn kêu cứu khẩn cấp của các hộ dân và Công ty Thiên Đức

ẢNH: B.B

Đại diện cho 7/9 hộ dân chưa chuyển nhượng được đất cho Công ty Thiên Đức, ông Dương Văn Hậu cho biết, toàn bộ khu đất rộng 3.300 m2 chia đều thành các thửa cho anh chị em ruột của ông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền trang trải cuộc sống nên tất cả buộc phải bán khu đất này. Đất rộng, giá trị lớn nên khi có doanh nghiệp mua thì ai cũng mừng rỡ. Mọi người đều thống nhất dời ra nhà trọ ở tạm, chờ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và nhận đủ tiền mới tính việc an cư chỗ mới.

"Hiện 7 anh chị em đều bệnh tim cần tiền chữa trị, trong đó 2 người đã đặt stent và đang cần phải đặt stent mới mà không có tiền. Đứa cháu bị bệnh não cần tiền gấp mà kéo dài nhiều tháng vẫn không chuyển nhượng được đất... Gia đình chúng tôi rất mong tỉnh Vĩnh Long tháo gỡ để vượt qua khó khăn này", ông Hậu ngậm ngùi.

Vẫn theo ông Hậu, 2/9 thửa đất của gia đình ông đã chuyển nhượng được cho Công ty Thiên Đức vì không thế chấp vay vốn ngân hàng, đã hoàn tất tài chính với nhau. 7/9 thửa đất còn lại cũng đã đạt được sự thỏa thuận giữa chủ đất, doanh nghiệp và ngân hàng để hoàn tất thương vụ.

Ngày 19.9.2025, Công ty Thiên Đức gửi văn bản đến cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long xin chấp thuận nhận chuyển nhượng 3.300 m2 đất này để thực hiện dự án chung cư Hưng Phú 2. Xem xét hồ sơ, Sở Tài nguyên - Môi trường Vĩnh Long khi đó không đồng ý hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và cùng Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long không chấp thuận cho Công ty Thiên Đức thực hiện dự án này.

Lý do cốt lõi được đưa ra là dự án chung cư Hưng Phú 2 chưa có tên trong chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn đến năm 2030. Mặc dù, toàn bộ khu đất này được quy hoạch đất ở, không có tranh chấp và được xây dựng nhà đến 6 tầng.

Gần 1 năm trước, sau khi thỏa thuận thống nhất về giá, các hộ dân đã dọn nhà đi nơi khác để thuận lợi giao dịch chuyển nhượng cho Công ty Thiên Đức ẢNH: B.B

Không bỏ cuộc, tháng 11 và tháng 12.2025, Công ty Thiên Đức rút toàn bộ hồ sơ dự án và chuyển hướng, nộp hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long xin đăng ký biến động (sang tên sổ đỏ) với lý do "nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện kinh doanh bất động sản" theo điều 28 luật Đất đai 2024. Sau khi có được quyền sử dụng đất công ty sẽ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Đứng trước đề nghị này, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long gửi văn bản xin ý kiến hướng dẫn từ Cục Quản lý đất đai. Tháng 1.2026, Cục Quản lý đất đai khẳng định không có quy định pháp luật nào trong luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn áp dụng luật cho phép công ty nhận chuyển nhượng đất ở để "tạo quỹ đất" mà không gắn liền với một dự án cụ thể đã được duyệt tại thời điểm chuyển nhượng. Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long hoàn trả toàn bộ hồ sơ của Công ty Thiên Đức.

Tranh luận"con gà hay quả trứng" có trước

Song song với việc trả hồ sơ cho Công ty Thiên Đức và các hộ dân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long cũng hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với UBND phường Long Châu để bổ sung dự án vào chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2030 thì mới có cơ sở hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Thế nhưng, khi doanh nghiệp và các hộ dân liên hệ UBND phường Long Châu thì phường khẳng định nếu Công ty Thiên Đức chưa hoàn tất quyền sử dụng thửa đất thì phường không có cơ sở để triển khai các thủ tục xin cấp có thẩm quyền bổ sung dự án nhà ở trên bàn được.

Và như thế, hơn 6 tháng qua, Công ty Thiên Đức và các hộ dân đã gửi đơn kiến nghị, cầu cứu khắp nơi để tìm lối thoát cho thương vụ chuyển nhượng đất đai này.

Ông Trần Hữu Nghị, Giám đốc Công ty Thiên Đức cho rằng, quan điểm của Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng là doanh nghiệp phải có dự án được chấp thuận rồi mới được nhận chuyển nhượng đất. Trong khi UBND phường Long Châu căn cứ khoản 2 điều 35 luật Nhà ở 2023, chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất trước, sau đó mới có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo như đăng ký kế hoạch phát triển nhà ở, thỏa thuận quy hoạch 1/500, xin chấp thuận chủ trương đầu tư và xin giấy phép xây dựng.

"Việc cơ quan chức năng chặn ngay từ bước chuyển nhượng quyền sử dụng đất khiến doanh nghiệp lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không có cơ sở pháp lý về đất đai để xin bổ sung dự án vào kế hoạch của tỉnh. Chúng tôi thật sự lúng túng trong nhiều tháng qua vì dù sao cũng đã có giao dịch một phần với những chủ đất này rồi", ông Nghị nói.

Ông Nguyễn Thanh Cần, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định ban sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các sở ngành chuyên môn để trình Thường trực HĐND tỉnh và phối hợp Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong câu chuyện này trên nguyên tắc hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên.