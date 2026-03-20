Vĩnh Long điều chỉnh quy hoạch, hướng tới trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo

20/03/2026 12:33 GMT+7

Ngày 20.3, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch mới, đến năm 2030, Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động và bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu tại lễ công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 10%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 169,46 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5%.

Đến năm 2050, Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển năng động, hiện đại và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kinh tế phát triển toàn diện theo hướng xanh, số và tuần hoàn, gắn với hệ thống đô thị thông minh, sinh thái và không gian phát triển thống nhất, hiệu quả, liên kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế vùng và quốc gia.

Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, du lịch tỉnh Vĩnh Long

Hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng số đạt trình độ hiện đại, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Các giá trị văn hóa - lịch sử được bảo tồn và phát huy; con người Vĩnh Long có tri thức, kỹ năng và năng lực đổi mới sáng tạo cao; môi trường được bảo vệ bền vững. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, Vĩnh Long trở thành địa phương đáng sống, an toàn, hấp dẫn cho đầu tư, phát triển và hội nhập lâu dài.

Sơ đồ không gian kinh tế biển của Vĩnh Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tích hợp các điều kiện, tiền đề kinh tế - xã hội và các điều kiện khác, mở ra một không gian phát triển mới cho tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn tới.

Do đó, quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ đặt ra nhiều vấn đề phát sinh và thách thức, cần có sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, Vĩnh Long là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh

"Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân trong và ngoài tỉnh, tôi tin tưởng tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Chắc chắn, Vĩnh Long sẽ trở thành địa phương phát triển năng động và bền vững; là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước", ông Trần Văn Lâu tin tưởng.

Tin liên quan

Tây Ninh cần khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Tây Ninh cần khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Đó là lưu ý của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

