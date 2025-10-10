Tây Ninh cần khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Ngày 10.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đã diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư... cùng 447 đại biểu đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: B.B

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 67 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó có 20 người tham gia Ban Thường vụ.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định 4 Phó bí thư gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh); ông Nguyễn Văn Út (Chủ tịch UBND tỉnh); ông Phạm Hùng Thái (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh); ông Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

Ông Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: B.B

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên đề ra nhiều định hướng phát triển cụ thể cho giai đoạn 2025 - 2030, nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập với Long An.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định tỉnh Tây Ninh mới cần coi việc sáp nhập là bước đi chiến lược để tạo giá trị mới, tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Yêu cầu tỉnh khẩn trương điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời hình thành các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch đa cực, kết nối trực tiếp với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ nhằm mở rộng không gian phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ra mắt tại Đại hội ẢNH: B.B

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phải trở thành đột phá chiến lược và động lực phát triển mới của khu vực biên giới. Ngoài ra, tỉnh cần chủ động đề xuất với T.Ư cơ chế, chính sách đặc thù để khai thác hiệu quả lợi thế địa kinh tế, nâng cao vị thế vùng cửa ngõ quốc tế...

Tây Ninh đặt mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa Tây Ninh trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa Đông Nam bộ và ĐBSCL, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia.

Tỉnh đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.000 - 8.500 USD (tương đương 215 - 225 triệu đồng); kinh tế số chiếm 30% GRDP; thu ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 tăng 30% so với giai đoạn 2020 - 2025; đến năm 2030, tỉnh không còn hộ nghèo...

Ba khâu đột phá trong nhiệm mới gồm: Cải cách hành chính gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.







