Kinh tế Doanh nghiệp

Dấu ấn của EVNHANOI sau gần hai thập kỷ Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

29/08/2025 11:48 GMT+7

Sau gần hai thập kỷ không ngừng nỗ lực, EVNHANOI đã thực sự thay đổi bộ mặt dịch vụ điện thủ đô: từ việc đưa ánh sáng về những vùng xa xôi, đến việc cung cấp hệ sinh thái chăm sóc khách hàng hiện đại, đa kênh, minh bạch và thuận tiện.

Ngay sau khi sáp nhập địa giới, EVNHANOI đã khẩn trương đầu tư xây dựng các trạm biến áp, kéo mới đường dây để đưa điện về tận bản làng. Từ ánh sáng điện đầu tiên, đời sống bà con đã đổi thay rõ rệt: thiết bị gia dụng, máy móc sản xuất, hệ thống trường học được trang bị hiện đại hơn, con em có điều kiện học tập tốt hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc "có điện", những năm gần đây, EVNHANOI đã thực hiện cuộc chuyển đổi mạnh mẽ, đưa chất lượng dịch vụ điện thủ đô lên một tầm cao mới. Năm 2012, EVNHANOI đưa website chăm sóc khách hàng đầu tiên vào hoạt động, mở ra kỷ nguyên số hóa dịch vụ điện. Đến nay, 100% dịch vụ điện đã được cung cấp trực tuyến cấp độ 4, từ đăng ký cấp điện mới, thay đổi hợp đồng đến thanh toán hóa đơn.

Khách hàng có thể sử dụng đa dạng kênh giao dịch như App EVNHANOI, website evnhanoi.vn, fanpage, chatbot, Cổng dịch vụ công quốc gia… Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, thanh toán hóa đơn hoặc gửi yêu cầu dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, thay vì phải trực tiếp đến phòng giao dịch như trước.

Dấu ấn của EVNHANOI sau gần hai thập kỷ Hà Nội mở rộng địa giới hành chính- Ảnh 1.

Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng EVNHANOI

Những nỗ lực tối ưu hóa các tiện ích, dịch vụ, mở rộng các kênh chăm sóc khách hàng thời gian qua đã khẳng định EVNHANOI đang hướng tới xây dựng hình ảnh một tổng công ty "phục vụ" đúng nghĩa. Mọi hoạt động của tổng công ty đều hướng tới việc tạo thuận lợi tốt nhất cho khách hàng, trên cơ sở đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.

Khám phá thêm chủ đề

EVNHANOI dịch vụ Chăm sóc khách hàng Ánh Sáng Chuyển đổi
