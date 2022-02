Dấu ấn cuộc đời: Bám trụ vùng ven Tây Bắc Sài Gòn

Chương trình bài chòi trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An từ tối mồng 2 đến mồng 6 tết Nhâm Dần, do Trung tâm Văn hóa - Thông tin TP.Hội An (Quảng Nam) phối hợp với Công ty TNHH Hội An 24 giờ thực hiện.