Dầu ăn, muối thành 'lộc xuân' đầu năm của công nhân

Ngày 23.2 (mùng 7 tết Bính Ngọ), sau kỳ nghỉ dài, hàng nghìn cán bộ, công nhân Tổng công ty May 10 (Hà Nội) trở lại nhà máy trong tiếng chúc xuân, những cái bắt tay ấm áp và những nụ cười rạng rỡ đầu năm.

Người lao động tại Tổng công ty May 10 được lì xì dầu ăn, muối trong ngày khai xuân ẢNH: CĐ

Bên cạnh phong bao lì xì đỏ thắm, mỗi người còn được nhận thêm dầu ăn, muối, những vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp Việt.

Nếu phong bao đỏ tượng trưng cho tài lộc, thì dầu ăn và muối lại mang ý nghĩa đủ đầy, đậm đà, gắn với mong ước một năm mới thuận lợi, ấm no. Với nhiều công nhân, món quà ấy tuy mộc mạc nhưng tạo nên cảm giác được quan tâm, sẻ chia ngay từ ngày đầu đi làm.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10, cho biết trước và sau tết, doanh nghiệp đã tổ chức xe đưa đón hơn hàng trăm công nhân ở xa cùng gia đình về quê và trở lại nhà máy làm việc.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi May 10 kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển. Lãnh đạo tổng công ty ghi nhận những nỗ lực của tập thể trong năm 2025, đồng thời kêu gọi gần 12.000 cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật, trách nhiệm và sáng tạo, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Theo thống kê của LĐLĐ TP.Hà Nội, trong ngày khai xuân, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa và 96,39% người lao động trở lại nhà máy làm việc. Riêng tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, 95,99% công nhân có mặt ngay trong ngày đầu mở xưởng. Đây là những con số ấn tượng và tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của doanh nghiệp, sự gắn bó của người lao động và nền tảng ổn định của thị trường lao động Hà Nội trong năm 2026.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp ghi nhận người lao động chủ động trở lại Hà Nội từ mùng 4, mùng 6 tết để chuẩn bị sản xuất, kiểm tra máy móc, ổn định dây chuyền, bảo đảm tiến độ đơn hàng đầu năm. Đặc biệt, có những đơn vị ngành xây dựng làm việc xuyên tết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và quyết tâm gắn bó lâu dài của người lao động.

Món quà nhỏ, động lực lớn vào ca sản xuất mới

Tinh thần sẻ chia đầu năm không chỉ diễn ra ở May 10, tại Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam (KCN Hoàng Long, Thanh Hóa), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp thăm hỏi, mừng tuổi 250 công nhân lao động với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi công nhân trong ngày khai xuân ẢNH: T.H

Những phong bao lì xì được trao trong ngày làm việc đầu tiên mang theo lời chúc may mắn, bình an. Đại diện lãnh đạo công đoàn tỉnh nhấn mạnh, giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn, khích lệ công nhân bước vào năm mới với khí thế mới, hăng say sản xuất.

Tại Đồng Nai, tín hiệu thị trường lao động đầu năm cũng cho thấy nhiều gam màu sáng. Tại Công ty Chang Shin Việt Nam, doanh nghiệp có hơn 40.000 lao động, gần 90% công nhân đã quay lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày. Trong ngày khai xuân, ban lãnh đạo công ty cũng trực tiếp trao lì xì may mắn cho đại diện các bộ phận để gửi tới toàn thể người lao động.

Người lao động tại Đồng Nai được nhận lì xì ngay tại phân xưởng sản xuất ẢNH: H.A.C

Tương tự, tại Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (khoảng 17.000 lao động) có 91% công nhân trở lại làm việc; còn Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam đạt tỷ lệ 90%. Những con số tích cực đầu năm không chỉ phản ánh sự ổn định của lực lượng lao động mà còn cho thấy niềm tin của công nhân với doanh nghiệp.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam từ Bắc vào Nam, điểm chung trong ngày khai xuân là sự quan tâm thiết thực dành cho người lao động. Sau kỳ nghỉ tết sum vầy, điều công nhân cần không chỉ là khởi động lại dây chuyền sản xuất, mà còn là cảm giác được ghi nhận, được tiếp thêm động lực.

Khi "lộc xuân" được trao tay giữa tiếng chúc mừng năm mới, cũng là lúc một năm lao động mới chính thức bắt đầu với niềm tin, khí thế và quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2026 ngay từ những ngày đầu tiên.