Thời sự Dân sinh

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết công nhân vệ sinh trong đêm giao thừa

Lâm Viên
Lâm Viên
16/02/2026 23:05 GMT+7

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc tết và tặng quà 40 công nhân vệ sinh môi trường.

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 16.2, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc tết và tặng quà 30 công nhân vệ sinh của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt và 10 công nhân Ban Quản lý chợ Đà Lạt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết công nhân vệ sinh trong đêm giao thừa- Ảnh 1.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà tết cho công nhân vệ sinh thuộc Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt

ẢNH: L.V

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân trong dịp Tết Bính Ngọ khi không quản ngại thời tiết giá lạnh, tăng giờ, tăng ca để đảm bảo vệ sinh môi trường tại các phường trung tâm Đà Lạt. Nhờ đó, Đà Lạt luôn được giữ gìn sạch đẹp, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi lời chúc cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty và Ban Quản lý chợ Đà Lạt cùng gia đình đón tết, Xuân Bính Ngọ 2026 mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết công nhân vệ sinh trong đêm giao thừa- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên và tặng quà tết cho 40 công nhân vệ sinh trong đêm giao thừa

ẢNH: L.V

Lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, dịp tết năm nay lượng rác thải tăng hơn 2,5 lần so với ngày thường. Cụ thể, từ 26 đến 28 tháng chạp, mỗi ngày đơn vị thu gom và vận chuyển về nhà máy xử lý khoảng 650 - 750 tấn rác. Riêng ngày 29 tháng chạp, khối lượng rác vượt mốc 1.000 tấn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà tết công nhân vệ sinh trong đêm giao thừa- Ảnh 3.

Công nhân Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt làm việc xuyên đêm giao thừa, phấn đấu đến 6 giờ mùng 1 Tết Bính Ngọ sẽ hoàn thành việc thu dọn rác

ẢNH: L.V

Vì vậy, công nhân vệ sinh cùng phương tiện vận chuyển phải làm việc xuyên đêm giao thừa, phấn đấu đến 6 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hoàn tất việc thu dọn rác trên các tuyến đường, công viên và khu vực công cộng tại các phường trung tâm Đà Lạt.

