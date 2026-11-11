Đậu bắp có lợi gì cho sức khỏe? Những phát hiện đáng chú ý từ nghiên cứu

Không chỉ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, đậu bắp còn được các nhà khoa học quan tâm nhờ tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cholesterol và sức khỏe đường ruột.

Đậu bắp chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Sereen Zawahri Krasuna (Mỹ) cho biết chất xơ trong đậu bắp có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết bằng cách làm chậm quá trình hấp thu đường và carbohydrate, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Đậu bắp là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình, thường được dùng để luộc, nấu canh hoặc xào Ảnh: P.H tạo từ AI

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol

Một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất của đậu bắp là khả năng hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa. Loại thực phẩm này chứa chất xơ hòa tan, chất nhầy tự nhiên và các hợp chất thực vật như polyphenol, có tiềm năng tác động đến quá trình chuyển hóa glucose và chất béo.

Một phân tích tổng hợp công bố năm 2025 trên British Journal of Nutrition, do Ali Jafari và cộng sự thực hiện, đã đánh giá 12 thử nghiệm lâm sàng với tổng cộng 770 người tham gia. Kết quả cho thấy việc bổ sung đậu bắp có liên quan đến cải thiện một số chỉ số như đường huyết lúc đói, HbA1c, cholesterol toàn phần và cholesterol LDL.

Tuy nhiên, các thử nghiệm có thời gian theo dõi từ 2 - 12 tuần, liều sử dụng rất khác nhau và chủ yếu nghiên cứu dạng bổ sung đậu bắp. Vì vậy, chưa thể khẳng định ăn đậu bắp thông thường sẽ mang lại mức cải thiện tương tự. Đây cũng không phải thực phẩm thay thế thuốc điều trị tiểu đường hoặc mỡ máu.

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Tốt cho tiêu hóa và hệ vi khuẩn đường ruột

Đậu bắp cung cấp chất xơ, trong đó có pectin. Đây là loại chất xơ hòa tan có khả năng tạo dạng gel khi tiếp xúc với nước, góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ vi khuẩn đường ruột.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sereen Zawahri Krasuna, pectin còn có vai trò như một loại chất xơ tiền sinh học, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Chất xơ cũng giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, người ít ăn rau nên tăng lượng đậu bắp từ từ để tránh đầy hơi hoặc chướng bụng.

Bổ sung vitamin hỗ trợ xương và sức khỏe tổng thể

Ngoài chất xơ, đậu bắp còn cung cấp vitamin C, vitamin K, folate, canxi và magie. Theo dữ liệu dinh dưỡng được Cleveland Clinic dẫn từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nửa chén đậu bắp nấu chín cung cấp khoảng 2 g chất xơ, 13 mg vitamin C và 32 microgam vitamin K.

Vitamin K tham gia vào quá trình chuyển hóa xương, trong khi canxi là khoáng chất cần thiết để duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. Folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ADN và phân chia tế bào, đặc biệt cần thiết trong thai kỳ.

Ăn đậu bắp thế nào để tận dụng lợi ích?

Đậu bắp có thể được luộc, hấp, nấu canh, xào hoặc nướng. Nên ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, hạn chế chiên ngập dầu và không nêm quá nhiều muối.

Một số người cần lưu ý khi ăn đậu bắp. Thực phẩm này chứa oxalat, có thể không phù hợp nếu ăn quá nhiều ở người có nguy cơ sỏi thận. Người đang dùng thuốc chống đông máu warfarin cũng cần duy trì lượng vitamin K trong khẩu phần ổn định và trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn.

Nhìn chung, đậu bắp là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe đến từ tổng thể chế độ ăn uống cân bằng, vận động và kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chứ không phụ thuộc vào một loại thực phẩm riêng lẻ.