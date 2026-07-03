Đầu bếp Việt ở Mỹ gây tò mò với món 'bánh hỏi bò hầm'

Được giới thiệu tại sự kiện ẩm thực diễn ra tối 2.7 tại ở nhà hàng Oriental Pearl (Vinpearl Landmark 81), món "bánh hỏi bò hầm" của đầu bếp Vũ Đình Khải nhanh chóng gây chú ý khi món "bánh hỏi lòng heo" của Việt Nam được biến tấu mạnh mẽ, thay thế lòng heo bằng nguyên liệu bò hầm nấu chậm khiến rất nhiều thực khách tò mò về hương vị.

Đầu bếp Vũ Đình Khải cho biết ý tưởng về món bánh hỏi bò hầm đã được anh ấp ủ từ nhiều năm trước. Trong quá trình điều hành một nhà hàng chuyên về steak (bít tết), anh luôn mong muốn đưa nhiều hơn những hương vị Việt Nam vào thực đơn. "Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều món bò ngon. Không chỉ bò lá lốt, bò mỡ chài hay bò hầm mà rất nhiều món ăn truyền thống đều có thể bước vào không gian của một nhà hàng steak nếu biết kết hợp đúng cách. Tôi muốn tạo ra những món vừa quen với người Việt, vừa đủ gần gũi để khách nước ngoài sẵn sàng trải nghiệm", anh chia sẻ.

Điểm nhấn của món ăn nằm ở phần sườn bò, đây là một trong những phần thịt được đánh giá ngon nhất của con bò. Sau khi tẩm ướp bằng các loại gia vị vùng Tây Bắc, thịt được nấu chậm từ 8 đến 12 giờ để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt, giữ được vị ngọt tự nhiên và độ mềm đặc trưng.

Đầu bếp táo bạo thay "lòng heo" của món bánh hỏi bằng "thịt sườn bò hầm nấu chậm" ẢNH: LÊ NAM

Từ cách trình bày cho tới hương vị của món ăn gây tò mò với nhiều thực khách ẢNH: LÊ NAM

Khác với cách thưởng thức bánh hỏi truyền thống, đầu bếp Khải kết hợp phần bò hầm với rau sống và lớp topping có vị chua nhẹ nhằm cân bằng với độ béo của thịt và nước sốt. Món ăn vẫn giữ linh hồn của bánh hỏi Việt Nam nhưng mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới. Việc lựa chọn gia vị Tây Bắc không phải ngẫu nhiên. "Đối với người Việt, đây là những hương vị rất quen thuộc. Nhưng với thực khách quốc tế, đó lại là điều hoàn toàn mới. Tôi nhận thấy các loại gia vị này rất phù hợp với những món thịt nướng hoặc steak. Thay vì chỉ dùng để chấm như cách truyền thống, tôi đưa gia vị vào ngay từ khâu ướp và nấu chậm để hương vị ngấm dần vào thịt", anh nói.

Không chỉ sáng tạo một món ăn mới, đầu bếp Vũ Đình Khải còn muốn thông qua món ăn để kể câu chuyện về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Anh cho biết, nhiều du khách nước ngoài rất yêu thích đồ ăn Việt nhưng đôi khi chưa hiểu cách thưởng thức đúng, từ việc ăn kèm rau sống, sử dụng các loại nước chấm cho đến sự khác biệt trong khẩu vị giữa các vùng miền. "Tôi muốn tạo ra một cây cầu kết nối. Khi nhìn vào thực đơn, khách nước ngoài vẫn nhận ra những yếu tố quen thuộc của steak hoặc barbecue. Nhưng khi thưởng thức, họ sẽ được hướng dẫn cách cuốn bánh hỏi với rau, chấm nước mắm để hiểu hơn về văn hóa ẩm thực Việt. Đó cũng là điều tôi muốn truyền tải", anh chia sẻ.

Theo đầu bếp Khải, món bánh hỏi bò hầm hiện hoàn toàn đủ điều kiện để đưa vào phục vụ lâu dài tại các nhà hàng. Sau khi hoàn thiện công thức, anh có thể bàn giao quy trình chế biến cho đội ngũ bếp để tiếp tục thực hiện và chỉ hỗ trợ điều chỉnh khi cần về nhiệt độ, gia vị hoặc nước sốt nhằm bảo đảm chất lượng đồng nhất.

Phần thịt bò hầm được ướp với gia vị Tây Bắc; các gia vị này tạo cảm hứng rất lớn đối với đầu bếp Khải ẢNH: LÊ NAM

Gia đình anh cũng có truyền thống kinh doanh phở tại Las Vegas, là quán phở Việt lâu đời nhất ở đây ẢNH: NVCC

Nhà hàng phở của gia đình mở cửa từ năm 1994 và hoạt động hơn 30 năm

Ít ai biết rằng trước khi trở về Việt Nam khởi nghiệp, đầu bếp Vũ Đình Khải đã có hơn ba thập kỷ sinh sống tại Mỹ. Anh sang Mỹ từ năm 11 tuổi và gắn bó với ngành ẩm thực tại đây suốt 33 năm. Gia đình anh cũng có truyền thống kinh doanh phở tại Las Vegas. Nhà hàng phở của gia đình mở cửa từ năm 1994 và hoạt động hơn 30 năm trước khi cha mẹ anh nghỉ hưu vào năm ngoái. Hiện em gái anh vẫn tiếp tục điều hành một nhà hàng phở khác tại Mỹ.

Sau đại dịch Covid-19, anh quyết định trở về TP.HCM. Nhận thấy thị trường ẩm thực trong nước đang phát triển mạnh, anh cùng cộng sự mở nhà hàng "Prime Steak Boutique" với mong muốn tạo nên một không gian mang dấu ấn riêng. "Tôi muốn tập trung phát triển ở Việt Nam trước. Nếu có những mô hình hay món ăn thành công, tôi sẽ mang sang Mỹ. Ngược lại, những ý tưởng phù hợp ở Mỹ cũng có thể đưa về Việt Nam. Tôi luôn muốn tạo ra sự giao thoa giữa hai nền ẩm thực", đầu bếp Vũ Đình Khải nói.