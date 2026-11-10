Đau bụng dữ dội, cụ bà 91 tuổi phát hiện khối phình động mạch chủ 57 mm

Đe dọa tính mạng người bệnh



Ngày 10.11, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị phình động mạch chủ, cứu người bệnh cao tuổi trước nguy cơ vỡ mạch.

Trước đó, cụ bà P.T.P (91 tuổi, ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều. Cụ có tiền sử phình động mạch chủ bụng và từng được đặt stent graft cách đây 2 năm.

Cụ bà 91 tuổi mang khối phình động mạch chủ 57 mm được can thiệp thành công ẢNH: ĐỨC THỊNH

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện thêm khối phình lớn ở động mạch chủ ngực, ngay sau vị trí chia động mạch dưới đòn trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối phình có đường kính lớn nhất 57 mm, chiều dài khoảng 230 mm.

Đây là tổn thương nguy hiểm, bởi động mạch chủ là mạch máu lớn nhất cơ thể, chịu áp lực dòng máu liên tục. Khi thành mạch giãn bất thường, khối phình có thể tiếp tục phát triển và dẫn đến vỡ, đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Đặng Văn Sô Đa, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, trường hợp này đặc biệt phức tạp do người bệnh đã 91 tuổi, mắc nhiều bệnh lý đi kèm như bệnh hô hấp, tim mạch và suy thận mạn giai đoạn 3. Trong khi đó, khối phình có kích thước lớn, đòi hỏi phải can thiệp kịp thời nhưng vẫn đảm bảo an toàn tối đa.

Đặt stent graft, hạn chế nguy cơ trong can thiệp

Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch đặt stent graft để xử lý khối phình động mạch chủ ngực.

Thay vì phẫu thuật mở ngực, các bác sĩ đưa dụng cụ vào lòng mạch để triển khai stent graft, tạo đường dẫn máu mới và loại trừ khối phình khỏi dòng máu. Nhờ đó, áp lực lên thành mạch bị tổn thương được giảm bớt, hạn chế nguy cơ vỡ.

Đặc biệt, phương án vô cảm cũng được cân nhắc kỹ. Thay vì gây mê nội khí quản, ê kíp lựa chọn gây tê tại chỗ nhằm giảm tác động của gây mê toàn thân đối với người bệnh có nhiều bệnh nền tim mạch, hô hấp và thận.

Đây là giải pháp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp can thiệp và gây mê hồi sức để kiểm soát tốt tình trạng đau, hô hấp và huyết động trong suốt quá trình thực hiện.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau khoảng 1 tuần điều trị, theo dõi, sức khỏe cụ bà dần cải thiện, các triệu chứng đau trước đó giảm, những chỉ số sinh hiệu ổn định. Người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ, phình động mạch chủ thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi khối phình vỡ. Vì vậy, phát hiện và điều trị trước khi xảy ra biến chứng có ý nghĩa quan trọng.