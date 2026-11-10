    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đau bụng dữ dội, cụ bà 91 tuổi phát hiện khối phình động mạch chủ 57 mm

    Duy Tân
    Duy Tân

    Từng được điều trị phình động mạch chủ bụng, cụ bà 91 tiếp tục được phát hiện có khối phình đường kính 57 mm ở động mạch chủ ngực với, tiềm ẩn nguy cơ vỡ mạch.

    Đe dọa tính mạng người bệnh

    Ngày 10.11, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị phình động mạch chủ, cứu người bệnh cao tuổi trước nguy cơ vỡ mạch.

    Trước đó, cụ bà P.T.P (91 tuổi, ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều. Cụ có tiền sử phình động mạch chủ bụng và từng được đặt stent graft cách đây 2 năm.

    Can thiệp khối phình động mạch chủ 57 mm cho cụ bà 91 tuổi - Ảnh 1.

    Cụ bà 91 tuổi mang khối phình động mạch chủ 57 mm được can thiệp thành công

    ẢNH: ĐỨC THỊNH

    Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện thêm khối phình lớn ở động mạch chủ ngực, ngay sau vị trí chia động mạch dưới đòn trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối phình có đường kính lớn nhất 57 mm, chiều dài khoảng 230 mm.

    Đây là tổn thương nguy hiểm, bởi động mạch chủ là mạch máu lớn nhất cơ thể, chịu áp lực dòng máu liên tục. Khi thành mạch giãn bất thường, khối phình có thể tiếp tục phát triển và dẫn đến vỡ, đe dọa tính mạng người bệnh.

    Theo thạc sĩ - bác sĩ Đặng Văn Sô Đa, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, trường hợp này đặc biệt phức tạp do người bệnh đã 91 tuổi, mắc nhiều bệnh lý đi kèm như bệnh hô hấp, tim mạch và suy thận mạn giai đoạn 3. Trong khi đó, khối phình có kích thước lớn, đòi hỏi phải can thiệp kịp thời nhưng vẫn đảm bảo an toàn tối đa.

    Đặt stent graft, hạn chế nguy cơ trong can thiệp

    Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch đặt stent graft để xử lý khối phình động mạch chủ ngực.

    Thay vì phẫu thuật mở ngực, các bác sĩ đưa dụng cụ vào lòng mạch để triển khai stent graft, tạo đường dẫn máu mới và loại trừ khối phình khỏi dòng máu. Nhờ đó, áp lực lên thành mạch bị tổn thương được giảm bớt, hạn chế nguy cơ vỡ.

    Đặc biệt, phương án vô cảm cũng được cân nhắc kỹ. Thay vì gây mê nội khí quản, ê kíp lựa chọn gây tê tại chỗ nhằm giảm tác động của gây mê toàn thân đối với người bệnh có nhiều bệnh nền tim mạch, hô hấp và thận.

    Đây là giải pháp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp can thiệp và gây mê hồi sức để kiểm soát tốt tình trạng đau, hô hấp và huyết động trong suốt quá trình thực hiện.

    Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau khoảng 1 tuần điều trị, theo dõi, sức khỏe cụ bà dần cải thiện, các triệu chứng đau trước đó giảm, những chỉ số sinh hiệu ổn định. Người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

    Theo các bác sĩ, phình động mạch chủ thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi khối phình vỡ. Vì vậy, phát hiện và điều trị trước khi xảy ra biến chứng có ý nghĩa quan trọng.

    Tin liên quan

    Đau ngực: Khi nào là dấu hiệu của phình động mạch chủ nguy hiểm?

    Đau ngực: Khi nào là dấu hiệu của phình động mạch chủ nguy hiểm?

    Phình động mạch chủ nguy hiểm nhưng lại tiến triển âm thầm và không có triệu trong giai đoạn đầu. Nếu không được điều trị sớm, phình động mạch chủ có thể dẫn đến vỡ động mạch, gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Phình động mạch chủ can thiệp nội mạch đặt stent graft cần thơ đau bụng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận