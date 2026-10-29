Sinh hoạt điều độ vẫn mắc suy thận, anh trai được em ruột hiến thận để ghép

Cú sốc suy thận ở tuổi 38

Có lối sống sinh hoạt điều độ, sức khỏe trước đó không có biểu hiện bất thường rõ rệt, anh M. (38 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với căn bệnh suy thận mạn tính. Thế nhưng, từ những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản lại trở thành khởi đầu cho một hành trình điều trị đầy thử thách.

Tháng 4.2026, nhận thấy 2 chân ngày càng sưng phù, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt, anh M. đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) thăm khám. Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định anh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Hai anh em trong ngày xuất viện ẢNH: X.A

Cầm trên tay phiếu kết quả chẩn đoán, anh M. sững sờ. Với người đàn ông mới 38 tuổi, đang gánh vác trách nhiệm gia đình, biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo là cú sốc quá lớn.

Sau khoảng thời gian hoang mang, lo lắng, anh dần học cách đối diện với sự thật và quyết tâm quay lại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị thay thế chức năng thận bằng lọc máu. Đều đặn 3 lần mỗi tuần, anh M. phải đến bệnh viện để chạy thận, duy trì sự sống khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Sau hơn 2 tháng chạy thận lọc máu, anh M. và gia đình mong muốn tìm kiếm cơ hội ghép thận, với hy vọng cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm bớt gánh nặng điều trị lâu dài.

Quyết định trao tặng 1 quả thận cho anh từ người em ruột

Khi biết anh M. cần ghép thận, cha mẹ anh mong muốn được hiến thận cho con. Tuy nhiên, qua quá trình thăm khám và đánh giá sức khỏe, cha mẹ anh M. đều không đáp ứng các điều kiện cần thiết để trở thành người hiến.

Lúc này, anh H. (31 tuổi) - em trai anh M., đã quyết định hiến một quả thận để trao cho anh mình, giúp anh có thêm cơ hội sống khỏe mạnh.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội thận, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết đây là cặp cho ghép thận cùng huyết thống và tương thích rất tốt. Lợi thế thứ hai ở ca này là người nhận chưa từng truyền máu trước đó nên vấn đề mẫn cảm của người nhận là 0%. Chính những yếu tố này là lợi thế cho ca ghép thận diễn ra thuận lợi.

Ngay sau khi được ghép vào cơ thể anh M., quả thận đã bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ, cho thấy dấu hiệu ban đầu về khả năng hoạt động của thận ghép. Chức năng thận của anh phục hồi nhanh, giúp anh xuất viện sau một tuần điều trị và tiếp tục được theo dõi. Trong khi đó, sức khỏe anh H. cũng tiến triển thuận lợi, hồi phục nhanh và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.