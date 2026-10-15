Vì sao người chạy thận nhiều năm bị ngứa da, đau nhức xương khớp?

Ngứa da kéo dài, nguyên nhân do đâu?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đình Nghĩa, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện đa khoa An Sinh, cho biết thận có chức năng đào thải các chất chuyển hóa, bài tiết nước tiểu và duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng ở giai đoạn cuối, người bệnh có thể cần điều trị thay thế thận, trong đó có chạy thận nhân tạo.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị chạy thận nhân tạo kéo dài, người bệnh có thể gặp một số vấn đề sức khỏe, trong đó có tình trạng ngứa da. Ngứa da ở người chạy thận có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau.

"Một trong số đó là sự tích tụ các chất chuyển hóa khi chức năng đào thải của thận suy giảm. Bên cạnh đó, tình trạng rối loạn khoáng chất, những thay đổi liên quan đến phản ứng viêm và hệ thần kinh ngoại biên cũng có thể góp phần gây ngứa", bác sĩ Nghĩa lý giải.

Để giảm khó chịu, người chạy thận có thể tắm bằng nước ấm vừa phải, sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp và duy trì chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngứa kéo dài, gây khó chịu hoặc ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguyên nhân. Việc xác định đúng vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn hướng xử trí phù hợp, thay vì chỉ tìm cách làm dịu cảm giác ngứa.

Ngứa da ở người chạy thận có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Đau nhức xương khớp có phải do máy lọc máu lấy hết canxi?

Theo bác Nghĩa, bên cạnh ngứa da người bệnh có thể gặp các biến chứng khác như rối loạn chuyển hóa canxi, phospho, tổn thương xương và thiếu máu. Khi chức năng thận suy giảm, quá trình điều hòa chất khoáng và chuyển hóa xương bị ảnh hưởng. Đồng thời, thận giảm sản xuất erythropoietin, hormone tham gia kích thích tạo hồng cầu khiến người bệnh có nguy cơ thiếu máu.

"Đau nhức xương khớp ở người chạy thận không đồng nghĩa với việc máy lọc máu lấy hết canxi trong cơ thể", bác sĩ Nghĩa nhận định.

Bác sĩ kiểm tra các thông số trên máy cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa An Sinh ẢNH: A.S

Muốn xác định nguyên nhân, người bệnh cần được thăm khám và đánh giá các chỉ số xét nghiệm. Việc sử dụng thuốc điều trị thiếu máu, điều chỉnh chuyển hóa khoáng xương hoặc bổ sung canxi phải căn cứ vào tình trạng bệnh và chỉ định của bác sĩ, không nên tự mua sản phẩm bổ sung.