Đau bụng dữ dội ở tuần 36, sản phụ vỡ tử cung được cứu sống

Ngày 18.6, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (thành phố Đồng Nai), bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung nguy kịch.

Trước đó, sản phụ L.T.T.K (31 tuổi, mang thai tuần 36, có tiền sử 2 lần mổ lấy thai), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, vật vã. Qua thăm khám và đánh giá nhanh, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp có nguy cơ rất cao xảy ra biến chứng sản khoa nghiêm trọng trên nền vết mổ lấy thai cũ, cần được xử trí khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê kíp trực Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện; đồng thời hội chẩn khẩn với bác sĩ gây mê hồi sức, chuẩn bị máu, xét nghiệm và huy động nhân lực, phương tiện phục vụ cấp cứu. Chỉ khoảng 12 phút từ khi nhập viện, sản phụ đã được chuyển lên phòng mổ.

Ê kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định sản phụ đã bị vỡ tử cung tại vị trí vết mổ cũ. Ê kíp đã lập tức mổ lấy thai cấp cứu. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, một bé trai nặng 2,7 kg chào đời an toàn, sức khỏe ổn định.

Sau phẫu thuật và hồi sức tích cực, sản phụ tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, phục hồi tốt; trẻ sơ sinh hồng hào, bú tốt, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh khuyến cáo phụ nữ mang thai có tiền sử mổ lấy thai cần khám thai định kỳ đầy đủ, tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ và đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng nhiều, ra huyết âm đạo, giảm cử động thai hoặc các dấu hiệu chuyển dạ để được thăm khám và xử trí kịp thời.