Đau bụng kéo dài bao lâu thì cần đi khám?

Nếu cơn đau nhẹ và không đi kèm những triệu chứng bất thường, người bệnh có thể theo dõi trong thời gian ngắn. Một số trường hợp do đầy hơi, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa sẽ tự cải thiện trong vài giờ đến vài ngày, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người bệnh nên đi khám nếu cơn đau dữ dội hoặc xuất hiện đột ngột ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) khuyến cáo nên đi khám nếu đau bụng kéo dài hơn vài ngày hoặc khiến người bệnh lo lắng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần đến vài ngày. Điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí đau, mức độ đau, xuất hiện đột ngột hay từ từ, liên tục hay từng đợt và có kèm các triệu chứng khác hay không.

Đau dữ dội hoặc xuất hiện đột ngột

Một trong những trường hợp cần được kiểm tra sớm là khi cơn đau xuất hiện đột ngột và rất dữ dội. Nếu đau đến mức người bệnh không thể sinh hoạt bình thường, không tìm được tư thế giúp dễ chịu hơn hoặc cơn đau tăng lên, không nên tiếp tục tự theo dõi tại nhà.

Đau dữ dội không đồng nghĩa chắc chắn với một bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, kiểu đau này có thể xuất hiện trong một số tình trạng cần điều trị khẩn cấp, chẳng hạn như tắc nghẽn, thủng đường tiêu hóa hoặc chảy máu trong ổ bụng. Đặc biệt, nếu bụng trở nên cứng hoặc đau nhiều hơn khi chạm vào, người bệnh nên đi khám ngay.

Đau bụng kèm sốt, nôn ói kéo dài

Đau bụng kèm sốt là dấu hiệu cần chú ý vì có thể liên quan đến tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng. Không phải mọi trường hợp đau bụng kèm sốt đều là cấp cứu. Nhưng nếu sốt cao, cơn đau ngày càng nặng hoặc người bệnh cảm thấy mệt mỏi, thì cần đi khám sớm, bác sĩ tiêu hóa Amanda Blanche Siegel tại hệ thống y tế Loyola Medicine (Mỹ) cho biết.

Nôn ói kéo dài cũng không nên xem nhẹ. Ngoài nguy cơ mất nước, tình trạng này đôi khi đi kèm những bệnh lý cần điều trị. Đặc biệt, nếu đau bụng xuất hiện cùng nôn ói, bụng chướng lên và người bệnh không thể đi tiêu hoặc đánh rắm, cần được đánh giá khẩn cấp vì đây có thể là những dấu hiệu của tắc ruột, theo Medical News Today.