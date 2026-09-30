Trẻ đau bụng mỗi sáng trước khi đi học: Cha mẹ cần lưu ý gì?

Táo bón, uống ít nước, chế độ ăn uống chưa hợp lý hoặc thói quen nhịn đi vệ sinh đều có thể khiến trẻ khó chịu, theo Hindustan Times.

Táo bón là một nguyên nhân thường gặp

Ông Sushil Singla, bác sĩ nhi khoa tại Ấn Độ, cho biết táo bón là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau bụng tái diễn ở trẻ.

Táo bón là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau bụng tái diễn ở trẻ. Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Cha mẹ nên chú ý nếu trẻ đi ngoài phân cứng, đau khi đi tiêu hoặc phải rặn nhiều. Trẻ bị đầy bụng, chướng bụng hoặc thường xuyên nhịn đi ngoài cũng có thể gặp tình trạng này.

Một số trẻ ngại sử dụng nhà vệ sinh ở trường nên cố nhịn đến khi về nhà. Nếu kéo dài, thói quen này có thể khiến phân trở nên cứng hơn, việc đi tiêu khó khăn và gây đau bụng.

Chế độ ăn ít chất xơ cũng có thể góp phần gây táo bón. Cha mẹ nên tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần của trẻ. Uống đủ nước trong ngày cũng giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột.

Bên cạnh đó, nên hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và ít chất xơ.

Đừng bỏ qua những nguyên nhân khác

Không phải mọi trường hợp đau bụng tái diễn đều do táo bón. Theo bác sĩ Singla, khó tiêu, không dung nạp một số loại thực phẩm, nhiễm trùng hoặc các vấn đề ở đường tiết niệu cũng có thể gây đau bụng.

Nếu trẻ thường đau bụng trước khi đi học nhưng hoàn toàn bình thường vào những thời điểm khác, cha mẹ cũng nên quan sát xem cơn đau có liên quan đến bữa ăn, việc đi vệ sinh hoặc một tình huống cụ thể nào hay không.

Có thể ghi lại thời điểm trẻ bắt đầu đau, vị trí đau, đau trước hay sau khi ăn, số lần đi ngoài, đặc điểm phân và những thực phẩm trẻ đã ăn. Những thông tin này có thể giúp bác sĩ tìm nguyên nhân dễ dàng hơn.

Khi nào trẻ đau bụng cần đi khám?

Đau bụng thỉnh thoảng, nhẹ và tự hết thường không đáng lo. Tuy nhiên, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu cơn đau dữ dội, kéo dài hoặc ngày càng tăng.

Đặc biệt, cần chú ý khi trẻ đau bụng thường xuyên đến mức thức giấc vào ban đêm, nôn ói kéo dài, sốt, có máu trong phân hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Chán ăn, mệt mỏi bất thường hoặc thay đổi rõ rệt trong thói quen đi tiêu cũng là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Nếu tình trạng đau bụng vẫn tái diễn dù trẻ đã uống đủ nước, ăn uống cân bằng và duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị kéo dài.