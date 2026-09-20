Đậu đại học, nam sinh vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ

"Đại học vẫn có thể tiếp tục học sau này, còn cơ hội được thực hiện nghĩa vụ quân sự ở độ tuổi phù hợp là điều mình rất trân trọng", Trần Hải Nam (18 tuổi, quê Phú Thọ) chia sẻ về quyết định tình nguyện nhập ngũ sau khi có kết quả đậu đại học.

Sau khi tốt nghiệp THPT và đậu đại học, Trần Hải Nam viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ẢNH: NVCC

Khi biết tin trúng tuyển đại học ngành quản lý nhà nước, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Nam rất vui và tự hào vì những nỗ lực trong thời gian học THPT đã có kết quả. Tuy nhiên cùng lúc đó, Nam cũng nghiêm túc cân nhắc một lựa chọn khác đã ấp ủ từ những năm THPT là được tham gia môi trường quân đội.

"Mình muốn được rèn luyện bản thân trong một môi trường có tính kỷ luật, tổ chức và tập thể cao. Mình cũng muốn thử sức, trưởng thành hơn và được đóng góp sức trẻ của mình cho Tổ quốc", Nam chia sẻ.

Theo nam sinh, quyết định này không phải lựa chọn nhất thời. Trong những năm cuối THPT, Nam dần hình thành mong muốn được trở thành người lính. Nam ấn tượng với hình ảnh người lính bởi sự kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tính đoàn kết. Qua tìm hiểu về môi trường quân đội, Nam càng nhận thấy đây là nơi phù hợp để bản thân rèn luyện và thử thách.

Nam cho rằng môi trường quân đội chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, từ giờ giấc sinh hoạt, huấn luyện đến yêu cầu chấp hành kỷ luật. Tuy nhiên, chính những điều đó có thể giúp Nam trưởng thành, tự lập và có trách nhiệm hơn.

Không chỉ mong muốn được trải nghiệm môi trường quân ngũ, Nam còn định hướng nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục phấn đấu để gắn bó lâu dài với quân đội, có thể theo hướng quân nhân chuyên nghiệp. "Trước mắt mình xác định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật và cố gắng trong quá trình huấn luyện trước đã", Nam nói.

Nam kỳ vọng sau thời gian trong quân đội, bản thân sẽ kỷ luật hơn, có trách nhiệm hơn, biết kiểm soát bản thân và nâng cao khả năng chịu áp lực. Bên cạnh đó, Nam muốn cải thiện sức khỏe, tinh thần tập thể và tác phong làm việc. Trong thời gian học THPT, Nam cho biết bản thân luôn cố gắng rèn luyện, chấp hành tốt nội quy và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Nam cho biết khi đưa ra quyết định, Nam cũng từng đắn đo bởi đại học là một cơ hội quan trọng và bản thân đã trúng tuyển. Sau khi cân nhắc, Nam nhận thấy mình thực sự muốn trải nghiệm môi trường quân đội và có định hướng gắn bó lâu dài nếu có cơ hội.

"Mình nghĩ chắc chắn sẽ có một chút tiếc nuối, vì đại học cũng là một chặng đường quan trọng. Nhưng mình không xem đây là từ bỏ việc học mà là tạm thời lựa chọn một hướng đi khác. Nếu sau này có cơ hội tiếp tục học, mình vẫn sẽ cố gắng", Nam chia sẻ.

Quyết định của Nam ban đầu khiến ba mẹ bất ngờ. Ông Trần Ngọc Sơn, ba của Nam, vốn nghĩ rằng con trai sẽ học đại học sau khi tốt nghiệp THPT. "Lúc đầu tôi cũng khá bất ngờ, vì Nam vừa đỗ đại học nên gia đình cũng nghĩ con sẽ đi học luôn. Khi Nam nói muốn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tôi cũng hỏi han, nói chuyện với con để xem con có thực sự suy nghĩ kỹ chưa", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trước đó Nam từng nhiều lần nói về mong muốn được vào quân đội. Nhưng đến khi Nam nghiêm túc viết đơn tình nguyện, ông Sơn mới nhận thấy con đã thực sự xác định hướng đi cho mình, nên gia đình tôn trọng lựa chọn của con.

"Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là con biết mình muốn gì và có trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi chỉ mong con cố gắng hết sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ tinh thần trách nhiệm trong công việc. Môi trường quân đội chắc chắn sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng tôi tin đây cũng là cơ hội để con rèn luyện bản thân, trưởng thành và sống có kỷ luật hơn", ông Sơn nói.