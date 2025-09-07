Dấu hiệu cảnh báo bạn đang thiếu sắt

Khi cơ thể không có đủ sắt, người bệnh gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, suy nhược và suy giảm khả năng tập trung.

Tình trạng thiếu sắt nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng hơn như bệnh tim, rối loạn thai kỳ hoặc chậm phát triển ở trẻ nhỏ, theo trang sức khỏe Health.

Bà Isabel Vasquez, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết thiếu sắt thường xảy ra khi cơ thể không hấp thụ được sắt do bệnh lý như celiac hoặc do chế độ ăn không cung cấp đủ thực phẩm giàu sắt.

Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo giúp phòng ngừa tình trạng thiếu sắt tiến triển nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Mệt mỏi

Người thiếu sắt thường thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc. Nguyên nhân đến từ việc cơ thể không sản xuất đủ hemoglobin để vận chuyển oxy đến các mô, dẫn đến tình trạng suy nhược.

Thiếu sắt còn gây mất ngủ hoặc hội chứng chân không yên, khiến giấc ngủ không trọn vẹn và cảm giác mệt mỏi càng gia tăng.

Tay chân lạnh

Khi lượng hemoglobin trong máu không đủ, tuần hoàn kém khiến oxy khó đến được các chi, dẫn đến tình trạng ngón tay và ngón chân luôn lạnh ngay cả trong môi trường ấm áp.

Da nhợt nhạt bất thường

Da nhợt nhạt hơn bình thường phản ánh tình trạng cơ thể thiếu hồng cầu. Ở người có làn da sáng, sự nhợt nhạt dễ nhận thấy trên khuôn mặt. Ở người có da sẫm màu, triệu chứng rõ ràng hơn ở niêm mạc miệng và kết mạc mắt.

Chóng mặt hoặc choáng váng

Khi lượng hồng cầu giảm, não không nhận đủ oxy, khiến người bệnh dễ mất thăng bằng. Dù đây không phải triệu chứng đặc hiệu, sự xuất hiện cùng với các biểu hiện khác có thể gợi ý tình trạng thiếu sắt.

Tóc và móng yếu hoặc giòn

Móng tay dễ gãy, yếu hoặc biến dạng thành móng lõm là dấu hiệu cảnh báo rõ rệt. Khoảng 5% người thiếu sắt gặp tình trạng này.

Bên cạnh đó, tóc trở nên yếu, dễ rụng do không được cung cấp đủ dưỡng chất và máu nuôi dưỡng.

Thèm đá lạnh

Đây được gọi là hội chứng pica, tức thèm ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng như đá, đất, gạo sống hoặc giấy.

Tại Mỹ, khoảng 25% người thiếu sắt xuất hiện tình trạng thèm đá lạnh, trong đó phụ nữ mang thai và trẻ đang trong độ tuổi phát triển thường gặp nhiều hơn.

Cách khắc phục thiếu sắt

Để cải thiện, trước hết nên bổ sung các thực phẩm giàu sắt trong bữa ăn hằng ngày.

Những nguồn sắt dồi dào bao gồm các loại đậu, trái cây sấy khô, trứng, thịt đỏ nạc, cá hồi, đậu Hà Lan, đậu phụ và rau xanh.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên ăn kèm thực phẩm chứa vitamin C như cam, cà chua hoặc dâu tây sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, đặc biệt với nguồn sắt từ thực vật.

Trong trường hợp chế độ ăn không đáp ứng đủ, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung sắt bằng viên uống.

Tuy nhiên, các viên bổ sung có thể gây buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón, vì vậy cần dùng đúng liều lượng và theo hướng dẫn chuyên môn.