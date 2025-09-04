Hé lộ bí quyết giúp duy trì tóc đen lâu hơn

Giảm căng thẳng

Theo nghiên cứu được công bố trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), mức độ căng thẳng cao sẽ kích hoạt giải phóng cortisol, một loại hormone có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tế bào hắc tố và đẩy nhanh quá trình mất sắc tố ở nang tóc.

Mặt khác, những người kiểm soát căng thẳng hiệu quả nhờ thư giãn, thiền định, tập thể dục thường xuyên hoặc thực hành chánh niệm thường có xu hướng bị tóc bạc muộn hơn. Duy trì lối sống cân bằng, thư thái không chỉ tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ màu tóc lâu hơn.

Những người kiểm soát căng thẳng hiệu quả nhờ thư giãn, thiền định, tập thể dục thường xuyên có xu hướng bị tóc bạc muộn hơn Ảnh: AI

Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh

Đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho chức năng của tế bào hắc tố. Hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng giúp giảm viêm, hỗ trợ quá trình đồng hóa chất dinh dưỡng, giúp bảo vệ nang tóc khỏi bị tổn thương. Những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể duy trì màu tóc tự nhiên lâu hơn, theo Times Of India (Ấn Độ).

Giữ cân bằng nội tiết tố

Sự mất cân bằng các hormone như estrogen, testosterone và cortisol có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào hắc tố và đẩy nhanh quá trình bạc tóc. Nếu giữ được hormone cân bằng, mọi người không chỉ có thể duy trì màu tóc đen mà còn cải thiện độ dày, kết cấu tóc và sức khỏe tổng thể của da đầu.

Căng thẳng oxy hóa thấp

Căng thẳng oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do tích tụ trong cơ thể và gây tổn thương các tế bào, bao gồm cả tế bào hắc tố trong nang tóc.

Do đó, những người tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng, rau xanh, các loại hạt và hạt giống thường có tóc bạc chậm hơn. Tránh hút thuốc quá mức, hạn chế tiếp xúc với ô nhiễm và tác hại của tia UV cũng giúp duy trì căng thẳng oxy hóa ở mức thấp và hỗ trợ duy trì sắc tố tóc.

Chức năng tuyến giáp khỏe mạnh

Tuyến giáp điều hòa quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến sự phát triển và sắc tố của tóc. Rối loạn tuyến giáp, đặc biệt là suy giáp, thường liên quan đến tình trạng tóc bạc sớm.

Duy trì chức năng tuyến giáp khỏe mạnh thông qua chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình tóc bạc. Ngoài ra, việc khám tuyến giáp định kỳ và điều trị sớm các thiếu hụt cũng sẽ đảm bảo tuyến giáp hoạt động tối ưu, hỗ trợ duy trì màu tóc tự nhiên lâu dài hơn.