Dấu hiệu cảnh báo đau đầu có thể là u não

Khối u não được định nghĩa là sự phát triển bất thường của các tế bào trong não. Tình trạng này làm thay đổi chức năng của các mô xung quanh, thậm chí dẫn đến các triệu chứng thần kinh như co giật, giảm thị lực hoặc ngứa răng do khối u chèn ép dây thần kinh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Những cơn đau đầu do khối u não sẽ kéo dài, có thể từ nhẹ đến nặng, đặc biệt là khi cơn đau đầu mới xuất hiện. Qua thời gian, mức độ đau sẽ ngày càng dữ dội, thuốc giảm đau không hiệu quả và kèm theo một số triệu chứng u não nào khác.

Trong một số trường hợp, đau đầu do say rượu và căng thẳng cũng có thể xuất hiện các dấu hiệu này. Tuy nhiên, có một đặc điểm giúp phân biệt là cơn đau đầu do u não sẽ nặng hơn khi nằm xuống hay vừa thức dậy vào buổi sáng.

Không những vậy, đau đầu do u não sẽ diễn ra gần như liên tục. Nếu có thuyên giảm tạm thời thì cũng sẽ sớm tái phát với cường độ đau dữ dội hơn. Cơn đau nặng hơn khi bạn ho, la hét, vận động, gắng sức hoặc cúi xuống.

Cảm giác đau có thể nghiêm trọng đến mức khiến bạn giật mình vào ban đêm. Đây đều là những dấu hiệu cần đi khám bác sĩ. Vị trí đau có thể cho biết vị trí của khối u. Ví dụ, nếu khối u ở vùng trán trước của não thì có thể gây một số triệu chứng như đau mắt hoặc xoang mũi.

Có nhiều lý do khác nhau khiến khối u có thể gây đau. Bản thân não không thể cảm nhận được cơn đau nên cơn đau liên quan đến khối u thường là kết quả của việc khối u đã phát triển đủ lớn để chèn ép lên các dây thần kinh và mạch máu xung quanh. Áp lực này cản trở dòng chảy của dịch não tủy bên trong não và tiếp tục gây đau. Một nguyên nhân khác là một số khối u sẽ phóng thích các protein gây viêm và dẫn đến cảm giác đau.

Ngoài ra, u não không chỉ gây đau đầu mà còn kèm theo các triệu chứng khác như gặp vấn đề về lời nói, những thay đổi về nhận thức liên quan đến trí nhớ, tính cách và suy nghĩ, co giật, yếu cơ, tê, gặp khó khăn khi đi lại hoặc giữ thăng bằng, gặp bất thường về thị lực, buồn nôn và ói mửa.

Người mắc nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cơn đau đầu của họ đi kèm với bất kỳ triệu chứng trên. Ngay cả khi khối u não không phải là nguyên nhân thì những cơn đau đầu không ngừng có thể là dấu hiệu của một bệnh nghiêm trọng hơn, theo Medical News Today.