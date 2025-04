Dấu hiệu cảnh báo cơn đau đầu có thể là u não

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Steven Allder, tại tổ chức cung cấp dịch vụ sức khỏe nhận thức Re:Cognition Health (Anh), chia sẻ với báo Independent rằng đau đầu là triệu chứng phổ biến của khối u não, xảy ra ở khoảng 50-60% bệnh nhân.

"Các cơ chế mà khối u não gây ra chứng đau đầu bao gồm tăng áp lực nội sọ, kích thích trực tiếp và thay đổi lưu lượng máu. Khối u có thể chiếm không gian trong hộp sọ, gây sưng hoặc chặn dòng chảy của dịch não tủy, dẫn đến tăng áp lực lên não", bác sĩ Steven Allder giải thích.

Không nên chủ quan với chứng đau đầu Ảnh: AI

Ngoài ra, khối u có thể đè lên hoặc kéo căng các mạch máu và dây thần kinh, gây ra đau. Khối u cũng có thể phá vỡ quá trình lưu thông máu bình thường trong não, gây ra chứng đau đầu.

Mặc dù vậy, đau đầu liên quan đến khối u não cũng có những đặc điểm riêng biệt giúp phân biệt chúng với các loại đau đầu khác.

Theo bác sĩ Steven Allder, không giống như chứng đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu thông thường, chứng đau đầu do khối u não dai dẳng và ngày càng tệ hơn về cường độ, tần suất. Đau đầu ở một khu vực cụ thể cũng là dấu hiệu của khối u não do áp lực hoặc chất lỏng bị chặn.

Khi áp lực nội sọ tăng lên do khối u hoặc khối u tác động trực tiếp lên não, ngoài cơn đau đầu, cơ thể còn bị các triệu chứng như buồn nôn và nôn, các dấu hiệu thần kinh như thay đổi thị lực (mờ mắt hoặc nhìn đôi), co giật, yếu cơ hoặc tê liệt.

Một chuyên gia khác là tiến sĩ Peter Abel, giảng viên cao cấp về khoa học y sinh tại Đại học Central Lancashire (Anh), chuyên ngành ung thư thần kinh, cho biết thêm những người bị khối u não có thể bị đau đầu thường xuyên hơn vào buổi sáng hay sau một đêm ngủ, bởi vì nằm xuống trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực lên não.

Không giống như chứng đau đầu thông thường, những cơn đau đầu liên quan đến khối u não thường không đáp ứng tốt với thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol, ibuprofen hoặc aspirin. Bác sĩ Steven Allder cho rằng đây là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Vị bác sĩ này cũng khuyên những người có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn như những người có tiền sử ung thư hoặc hệ miễn dịch suy yếu, thì nên tìm kiếm lời khuyên y tế kịp thời hoặc chăm sóc y tế khẩn cấp nếu họ bị đau đầu bất thường.