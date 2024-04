Dấu hiệu cảnh báo suy gan cấp tính cần đến bệnh viện

Suy gan cấp tính có thể tiến triển rất nhanh. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây suy gan cấp tính mà mọi người nên biết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cơ thể mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng thường gặp của suy gan cấp tính

Những nguyên nhân phổ biến nhất gây suy gan cấp tính là nhiễm virus viêm gan A, B hoặc E, tổn thương gan do thuốc, chất độc, viêm gan tự miễn và rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, suy gan cấp tính cũng có thể do tổn thương do thiếu máu cục bộ hay hội chứng Budd-Chiari.

Một trong những điều quan trọng nhất giúp tăng khả năng điều trị là nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh. Khi đó, người bệnh không được chủ quan mà cần đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Các triệu chứng của suy gan cấp tính bao gồm buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn ra máu và có máu trong phân. Ngoài ra, người bệnh còn cảm thấy khó chịu ở vùng bụng bên phải, phía dưới xương sườn. Da và tròng trắng mắt của người bệnh cũng sẽ vàng một cách bất thường. Cơ thể thì rất mệt mỏi. Việc chủ quan, chậm đến bệnh viện điều trị sẽ khiến các triệu chứng tiến triển nặng hơn.

Nếu không được điều trị, suy gan cấp tính có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như tổn thương gan không thể phục hồi, thậm chí tử vong.

Một trong những biến chứng thường gặp nhất khi bị suy gan cấp tính là phù não. Tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng thần kinh nghiêm trọng và là một trong trong những biến chứng gây chết người thường gặp nhất ở bệnh nhân suy gan cấp tính. Khi được cấp cứu, bác sĩ sẽ tìm cách làm giảm áp lực nội sọ cho bệnh nhân.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ cũng sẽ xem xét các lựa chọn điều trị để xử lý nguyên nhân cơ bản gây suy gan cấp tính, chẳng hạn như nhiễm virus viêm gan hay rối loạn chuyển hóa. Kế hoạch điều trị sẽ phụ thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân.

Sau khi điều trị suy gan cấp tính, bệnh nhân có thể phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn của các biến chứng về sau. Do đó, họ cần được theo dõi và chăm sóc liên tục. Những biến chứng này là mắc bệnh gan mạn tính, tái phát suy gan, tăng rủi ro bị nhiễm trùng cùng triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi dai dẳng.

Để duy trì sức khỏe gan và ngăn ngừa các đợt suy gan cấp tính trong tương lai, người bệnh cần điều chỉnh lối sống theo hướng hỗ trợ chức năng gan như không uống rượu bia, áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng, tập thể dục thường xuyên, tránh tiếp xúc hóa chất độc hại và khám sức khỏe định kỳ, theo Healthline.