Dấu hiệu cơn co thắt cơ bất thường là ung thư não

Vì là phản ứng không tự chủ nên chúng ta không biết khi nào các cơn co thắt cơ sẽ xảy đến và cũng không thể kiểm soát được chúng. Hầu hết chúng ta đều từng ít nhất một lần bị co thắt cơ, đôi khi là vào ban đêm. Mặc dù gây khó chịu nhưng những cơn co thắt cơ như vậy không đáng lo ngại, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Cơ thắt cơ nếu kèm theo nhức đầu, ói mửa, tê ran ở tay chân thì có thể là dấu hiệu của u não PEXELS

Co thắt cơ có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn do thời tiết quá nóng bức, uống không đủ nước hoặc không khởi động trước khi tập luyện. Trong khi đó, co thắt cơ do u não sẽ có biểu hiện như những cơn co giật các búi cơ hay lên cơn động kinh.

Một số nghiên cứu cho thấy trong 10 trường hợp xuất hiện những cơn co thắt cơ như vậy thì sẽ có khoảng 3 người bị chẩn đoán mắc ung thư não. Những cơn co thắt này có thể có nhiều dạng khác nhau, từ co thắt vài đến nhiều nhóm cơ cùng lúc.

Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết các cơn co thắt cơ liên quan đến khối u não có thể xảy ra ở một chi hoặc toàn bộ cơ thể. Trong một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Annals of Indian Academy of Neurology, một bệnh nhân khoảng 35 tuổi bị u não đã co thắt cơ ở mắt cá chân, đầu gối và hông cũng có một số triệu chứng khác. Những triệu chứng co thắt cơ dạng này thường liên quan đến sự phát triển mô bất thường trong cột sống. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân bị chẩn đoán khối u não.

Co thắt cơ do khối u não cũng có thể xảy ra ở mức độ nhẹ chứ không nhất thiết phải gây ra những cơn co giật mạnh trên khắp cơ thể. Các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư Moffitt (Mỹ) cho biết hiện tượng co giật mắt cũng có thể là chỉ dấu của khối u não, đặc biệt là những khối u nằm ở thân não, thùy thái dương hoặc thùy chẩm.

Co thắt cơ nếu là dấu hiệu của u não thì sẽ thường kèm theo các triệu chứng như nhức đầu, ngứa ran hoặc tê ở tứ chi, buồn nôn, ói mửa, đi lại khó khăn, gặp vấn đề về thăng bằng, trí nhớ hay thay đổi tâm trạng, theo Medical News Today.