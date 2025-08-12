Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ đột tử do ngưng tim vào ban đêm?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/08/2025 00:07 GMT+7

Vào ban đêm, cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều thay đổi sinh lý. Kết quả là làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Những thay đổi sinh lý quan trọng diễn ra vào ban đêm là nhịp tim, huyết áp giảm xuống, hệ thần kinh giao cảm giảm hoạt động, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ đột tử do ngưng tim vào ban đêm ? - Ảnh 1.

Khó thở kịch phát về đêm có thể là do tim bơm máu kém hiệu quả

ẢNH: AI

Cụ thể, nhịp tim và huyết áp giảm xuống khi ngủ là hiện tượng vô hại ở người khỏe mạnh. Thế nhưng, ở người có chức năng tim yếu thì điều này có thể khiến máu không được bơm đến các cơ quan thiết yếu.

Trong khi đó, hệ thần kinh giao cảm giảm hoạt động cũng làm giảm phản ứng phòng vệ của cơ thể trước những rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Ngoài ra, tư thế nằm làm tăng áp lực lên tim và phổi, khiến dịch ứ lại trong phổi nhiều hơn, gây khó thở về đêm.

Một nghiên cứu từ chuyên san European Heart Journal cho thấy ngừng tim đột ngột có khả năng xảy ra vào ban đêm cao hơn ở bệnh nhân có rối loạn nhịp tim hoặc suy tim mạn tính, đặc biệt nếu không kiểm soát tốt huyết áp và cholesterol.

Nhiều triệu chứng của suy tim giai đoạn đầu xuất hiện rõ nhất vào ban đêm. Tuy nhiên, những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với mệt mỏi, khó ngủ hoặc thói quen cá nhân. Cụ thể, các triệu chứng là khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm, tiểu đêm nhiều lần, ho về đêm hoặc thở rít, mệt mỏi vào buổi sáng.

Đặc biệt, khó thở khi nằm khiến người bệnh sẽ phải kê gối cao hoặc ngồi ngủ để dễ thở. Đây là dấu hiệu điển hình của ứ dịch trong phổi do tim bơm máu kém hiệu quả. Trong khi đó, khó thở kịch phát về đêm khiến người bệnh đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc vì nghẹt thở. Họ phải ngồi dậy mới thở được. Đây là triệu chứng cảnh báo suy tim đang tiến triển.

Để hạn chế tình trạng tim ngừng đập vào ban đêm, mọi người cần có biện pháp chăm sóc sức khỏe tim, đặc biệt là người trên 40 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường hoặc béo phì. Cụ thể, các chuyên gia khuyến cáo cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, giảm muối, tránh uống rượu bia, cà phê hay hút thuốc trước khi ngủ. Nếu mắc chứng ngưng thở khi ngủ thì cần phải điều trị, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

ngưng tim suy tim Rối loạn nhịp tim Khó thở Nhịp tim huyết áp Nghẹt thở
