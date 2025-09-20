Dấu hiệu nhận biết ô tô sẵn sàng di chuyển sau khi đề máy

Nhiều người dùng ô tô vẫn truyền tai nhau "nên đề máy một lúc rồi mới di chuyển". Tuy nhiên, với nhiều người chưa có kinh nghiệm sử dụng xe, đặc biệt là chị em phụ nữ... thực sự chưa rõ "một lúc" sẽ là bao lâu và dấu hiệu nào cho thấy ô tô sẵn sàng lăn bánh.

Nhiều người dùng ô tô không biết nên đề máy trong bao lâu trước khi điều khiển xe lăn bánh ẢNH: C.T

Lý giải cho lời truyền tai này, anh Huỳnh Thanh Phong, cố vấn dịch vụ một đại lý ô tô tại TP.HCM, cho biết: "Các dòng xe đời cũ trước kia dùng bộ chế hòa khí nên khi mới khởi động, dầu bôi trơn trong các-te chưa kịp bơm đến các chi tiết như piston, xéc-măng hay trục cam, trục khuỷu. Nếu khởi động xong và đi ngay, các bề mặt kim loại trong động cơ ma sát trực tiếp với nhau, dễ làm mài mòn chi tiết máy". Do đó, lời truyền tai kia hoàn toàn có cơ sở.

Dù vậy, phần lớn các dòng ô tô đời mới ngày nay đều đã sử dụng công nghệ phun xăng điện tử. Nguyên lý hoạt động của công nghệ này hoàn toàn khác so với chế hòa khí. Các cảm biến trên động cơ liên tục ghi nhận thông tin nhiệt độ, áp suất, lưu lượng gió và truyền dữ liệu đến bộ điều khiển trung tâm (ECU).

Ngay khi khởi động, ECU sẽ điều chỉnh lượng nhiên liệu, thời điểm đánh lửa và tốc độ vòng tua phù hợp, giúp động cơ nhanh chóng đạt trạng thái ổn định mà không cần chờ quá lâu.

Cách nhận biết ô tô sẵn sàng lăn bánh sau khi đề máy

Trên thực tế, ô tô đời mới vẫn cần đề máy không tải trước khi lăn bánh nhưng thời gian không quá lâu như xe dùng bộ chế hòa khí. Theo anh Phong, nếu để ô tô qua đêm hoặc thời gian dài không hoạt động, dầu bôi trơn sẽ chảy xuống các-te.

Vòng tua máy nằm khoảng 1.200 - 1.800 vòng/phút khi đề máy xe mỗi buổi sáng ẢNH: C.T

Vì vậy nên khi đề nổ, cần có thời gian ngắn để làm nóng động cơ, giúp dầu loãng và tuần hoàn đầy đủ bên trong các chi tiết máy. Điều này giúp tránh ma sát khô giữa các bộ phận bên trong và sinh ra muội kim loại. Đồng thời, hệ thống nước làm mát cũng bắt đầu lưu thông, giữ cho nhiệt độ động cơ ổn định, tránh hiện tượng nóng máy.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, dấu hiệu dễ nhận biết nhất cho thấy ô tô đã sẵn sàng lăn bánh dựa vào vòng tua máy và âm thanh động cơ. Mới khởi động, hệ thống ECU sẽ điều chỉnh nhiệt độ nên vòng tua máy sẽ tăng cao, thường ở mức 1.200 - 1.800 vòng/phút và động cơ sẽ gằn, kêu khá to. Sau khi ổn định, vòng tua máy sẽ hạ xuống, dao động 700 - 900 vòng/phút (tùy dòng xe). Lúc này, âm thanh động cơ cũng êm hơn, không còn gằn và rung mạnh.

Động cơ thường sẽ kêu to hơn lúc mới khởi động vì hệ thống ECU hoạt động, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp ẢNH: C.T

Toàn bộ quá trình này chỉ kéo dài khoảng 45 - 60 giây thay vì mất vài phút như các dòng xe sử dụng bộ chế hòa khí cũ trước đây. Ngoài ra, một mẹo nhỏ là khi đề máy ô tô, người dùng nên tắt hệ thống điều hòa để giảm tải cho động cơ. Điều này giúp tăng tuổi thọ nam châm ly hợp máy nén điều hòa và bình ắc-quy.

Việc đề nổ ô tô trước khi di chuyển mỗi buổi sáng khá quan trọng, giúp đảm bảo tính ổn định của động cơ, hạn chế hao mòn chi tiết máy về lâu dài. Tuy nhiên, với những dòng ô tô sử dụng động cơ đốt trong, không nên đề nổ quá lâu. Điều này làm tiêu hao nhiên liệu và thải nhiều khí ô nhiễm ra môi trường.