Dấu hiệu trong máu cảnh báo thận đang gặp vấn đề

Một nghiên cứu đột phá vừa được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Circulation đã tìm ra câu trả lời cho thắc mắc trên. Phát hiện này mở ra hy vọng mới trong việc nhận diện sớm những người có nguy cơ và phát triển các phương pháp điều trị ngăn ngừa suy tim cho bệnh nhân thận, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia tại Hệ thống Y tế Đại học Virginia (UVA Health) và Mount Sinai, Mỹ, đứng đầu là bác sĩ Uta Erdbrügger. Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào mối liên hệ chặt chẽ giữa bệnh thận mạn tính (CKD) và các biến chứng tim mạch.

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh các túi ngoại bào từ thận có thể di chuyển đến tim và gây độc Ảnh: AI

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi bị bệnh, thận sẽ sản sinh ra một chất đặc biệt gây độc trực tiếp cho tim.

Thủ phạm được xác định là các hạt siêu nhỏ gọi là "túi ngoại bào lưu thông" do thận bị bệnh tiết ra.

Thông thường, các túi này đóng vai trò là chất truyền tin vận chuyển protein giữa các tế bào. Tuy nhiên, ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính, chúng mang theo các đoạn ARN không mã hóa nhỏ (miRNA) có độc tính cao đối với tim, theo News Medical.

Để chứng minh điều này, các nhà khoa học đã tiến hành:

Thử nghiệm trên chuột: Kết quả cho thấy việc ngăn chặn sự lưu thông của các "túi ngoại bào lưu thông" đã cải thiện đáng kể chức năng tim và làm giảm tình trạng suy tim.

Thử nghiệm trên người: Khi phân tích mẫu máu của bệnh nhân thận mạn tính và của người khỏe mạnh, đã phát hiện trong máu của bệnh nhân thận mạn tính có sự hiện diện của các túi ngoại bào độc hại này, trong khi ở người khỏe mạnh thì không.

Bác sĩ Erdbrügger giải thích: Kết quả đã chứng minh các túi ngoại bào từ thận có thể di chuyển đến tim và gây độc. Phát hiện này mở ra khả năng phát triển một loại xét nghiệm máu để xác định sớm những bệnh nhân thận có nguy cơ cao mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào các túi ngoại bào lưu thông, có thể điều trị hoặc ngăn ngừa các tác động độc hại lên tim trước khi tổn thương xảy ra. Điều này hướng đến mục tiêu cải thiện y học chính xác, giúp mỗi bệnh nhân nhận được phương pháp điều trị chính xác cần thiết, từ đó cải thiện đáng kể kết quả điều trị và cứu sống bệnh nhân.