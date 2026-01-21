Thận yếu: Chuyên gia chỉ 'nguyên tắc vàng' khi tập thể dục

Tuy nhiên, liệu người thận yếu có nên tập thể dục hay không, cần lưu ý gì khi tập?

Sau đây, bác sĩ Liji Thomas, chuyên gia tư vấn y khoa nổi tiếng, ở Ấn Độ, đưa ra lời khuyên quan trọng khi tập thể dục cho người bệnh thận.

Bác sĩ Thomas cho biết: Các bằng chứng khoa học mạnh mẽ cho thấy tập thể dục có tiềm năng cải thiện một số thông số và kết quả sức khỏe ở bệnh nhân CKD nếu được thực hiện đúng cách, theo trang tin y khoa News Medical.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tập thể dục giúp cải thiện nhiều mặt cho bệnh nhân thận mạn tính Ảnh: AI

Đối với bệnh nhân CKD, nguyên nhân tử vong hàng đầu là bệnh tim mạch, trong khi thiếu vận động lại là một yếu tố nguy cơ làm suy giảm sức khỏe tim mạch. Ngược lại, tập thể dục, như đi bộ 30 phút mỗi ngày, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ tim mạch.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tập thể dục giúp cải thiện nhiều mặt cho bệnh nhân CKD, bao gồm: Làm chậm tốc độ suy giảm chức năng thận, tăng mức tiêu thụ oxy tối đa, cải thiện huyết áp, cải thiện mức mỡ máu, nâng cao tâm trạng, giúp ngủ ngon, kiểm soát cân nặng, tăng mức năng lượng, chức năng thể chất, sự linh hoạt và hiệu suất vận động. Rõ ràng tập luyện có giá trị đối với nhiều bệnh nhân thận mạn tính.

"Nguyên tắc vàng" khi tập thể dục cho người bệnh thận

Bệnh nhân CKD nên tham gia hoạt động thể chất thường xuyên. Bằng chứng cho thấy những bệnh nhân thận tập luyện đúng cách có kết quả sức khỏe tốt hơn so với những người không tập thể dục.

Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, bệnh nhân CKD cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng nhằm tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro.

Nhận thức rõ giới hạn thể chất của mình và phải ngừng tập nếu cảm thấy mệt mỏi, khó thở, không khỏe, chóng mặt, đau nhức, chuột rút cơ hoặc tim đập nhanh. Cũng nên ngừng tập thể dục nếu bị sốt, các triệu chứng chuyển nặng hơn hoặc các bệnh nền khác chuyển nặng hơn. Có thể tập nhiều bài tập khác nhau, bao gồm tập aerobic (đi bộ, bơi lội hoặc đạp xe), tập luyện sức mạnh (nâng tạ, hít đất, ngồi xổm) và tập sự linh hoạt như kéo giãn hoặc yoga. Nên bắt đầu ở cường độ thấp và tăng dần độ khó tùy theo khả năng chịu đựng của mỗi người, nhằm giảm nguy cơ chấn thương và dễ duy trì trong lâu dài, theo News Medical.