5 nguyên nhân khiến tập thể dục đều nhưng đường huyết vẫn cao

Với người bị mắc tiểu đường, tập thể dục đều nhưng đường huyết vẫn cao có thể là do những nguyên nhân sau:

Tập đều nhưng chưa đủ liều lượng

Nhiều người dù tập thể dục đều đặn nhưng cường độ quá nhẹ, thời gian quá ngắn hoặc chỉ lặp đi lặp lại một kiểu vận động, chẳng hạn chỉ đi bộ chậm. Do đó, tác động lên đường huyết không rõ rệt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tập luyện cường độ quá nhẹ có thể không làm thay đổi đáng kể đường huyết ẢNH: AI

Nhiều bằng chứng nghiên cứu trên nhiều hình thức vận động như đi bộ nhanh, đạp xe, tập sức mạnh, tập kết hợp, HIIT và tăng mức vận động hằng ngày đều có thể giúp giảm đường huyết ở người tiểu đường loại 2.

Khi vận động, cơ bắp co lại và hoạt động nhiều hơn. Lúc này, tế bào cơ sẽ hấp thụ đường từ máu. Nhờ vậy, đường huyết được sử dụng nhanh hơn mà không cần cơ thể phải tiết quá nhiều hoóc môn insulin.

Nếu duy trì tập luyện đều đặn, cơ bắp sẽ khỏe và khối lượng cơ cũng nhiều hơn. Nhờ đó, cơ thể sẽ phản ứng tốt hơn với hoóc môn insulin. Điều này giúp đường huyết được kiểm soát ổn định hơn về lâu dài, đặc biệt có lợi cho người có nguy cơ hoặc đang mắc tiểu đường.

Tập xong rồi ngồi cả ngày

Người tập có thể vận động nhiều trong buổi tập kéo dài 45 phút nhưng lại ngồi liên tục trong 8-10 tiếng còn lại. Về sinh lý, cơ bắp ít hoạt động trong thời gian dài sẽ giảm tiêu thụ đường glucose. Tình trạng này kéo dài làm tăng nguy cơ kháng insulin, vốn là dấu hiệu cảnh báo rủi ro tiểu đường.

Để khắc phục tình trạng trên, sau mỗi 30-60 phút ngồi, mọi người nên đứng dậy dậy đi lại 2-3 phút. Ưu tiên đi bộ ngắn sau bữa ăn, nhất là sau bữa tối, để giúp giảm tình trạng đường huyết tăng cao.

Ăn uống kém

Rất nhiều người rơi vào tình trạng tập nhiều hơn nhưng cũng ăn nhiều hơn. Khi tổng calo nạp vào là thặng dư, mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng, sẽ khó giảm. Hệ quả là khiến cơ thể tiếp tục kháng insulin và gan vẫn giải phóng nhiều glucose vào máu.

Mỡ nội tạng làm tăng a xít béo tự do và viêm nhiễm, khiến insulin khó phát huy tác dụng ở gan và cơ bắp. Vì vậy, dù tập đều, đường huyết vẫn có thể không cải thiện nếu ăn nhiều tinh bột nhanh, uống đồ ngọt và ăn vặt thường xuyên.

Thiếu ngủ

Giấc ngủ có ảnh hưởng rất mạnh đến chuyển hóa đường glucose. Nghiên cứu đăng trên chuyên san The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy chỉ một đêm thiếu ngủ cũng có thể làm giảm độ nhạy insulin.

Căng thẳng kéo dài

Khi cơ thể chịu căng thẳng tâm lý hoặc thể chất, các hoóc môn gây kháng insulin như cortisol, adrenaline, noradrenaline, glucagon và hoóc môn tăng trưởng được tiết ra nhiều hơn. Những hoóc môn này làm tăng tạo đường glucose ở gan và giảm tác dụng của insulin, từ đó đẩy đường huyết lên cao, theo Medical News Today.