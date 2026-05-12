Đâu là thời điểm tốt nhất để mua loa soundbar?

Mặc dù vậy, để có được những ưu đãi tốt nhất khi mua loa soundbar (hay các sản phẩm rạp chiếu phim gia đình khác), người dùng cần nắm rõ thời điểm lý tưởng trong năm để săn khuyến mãi.

Có ba tháng 'vàng' mà người dùng nên chờ đợi nếu có ý định mua loa soundbar

Theo Consumer Reports, một trong những tổ chức hàng đầu trong việc theo dõi các chương trình khuyến mãi, tháng 11, 12 và 1 được coi là ba tháng "vàng" để mua loa soundbar. Trong số này, tháng 11 và 12 là cao điểm của mùa mua sắm lễ hội, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như Black Friday và Cyber Monday. Trong thời gian này, người dùng có thể tìm thấy nhiều ưu đãi, từ việc mua TV kèm loa soundbar cho đến các gói sản phẩm khác.

Nhiều loa soundbar cao cấp giảm giá sâu

Các thương hiệu nổi tiếng như Sonos, Bose và JBL thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi vào dịp Giáng sinh, với những ưu đãi mà họ hiếm khi thực hiện trong suốt cả năm. Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi giá của Amazon, các mẫu loa soundbar cao cấp như Sonos Arc Ultra, Bose Smart Ultra Soundbar và JBL Bar 1300XMK2 đã ghi nhận mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến 12.2025, điều đó chỉ ra rằng các thương hiệu này đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa mua sắm.

Tháng 1 cũng là thời điểm lý tưởng để tìm kiếm loa soundbar chất lượng với giá cả phải chăng. Sau khi các hoạt động lễ hội kết thúc, Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) vào đầu tháng thường là cơ hội để các nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm mới. Các chương trình khuyến mãi sẽ giúp tạo động lực cho các công ty bán hết hàng tồn kho của năm trước, đồng thời có thể kéo dài chương trình khuyến mãi từ tháng 12 sang đầu năm mới.

Cuối tháng 1, khi các thương hiệu TV lớn như Samsung, LG và Hisense bắt đầu chương trình khuyến mãi do dịp Tết Nguyên đán, người dùng lại có thêm cơ hội sở hữu bộ TV kèm loa soundbar với giá ưu đãi, hoặc thậm chí tặng kèm soundbar khi mua TV.