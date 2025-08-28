Dấu mốc mới của Nguyễn Văn Chung sau 'cơn sốt' ca khúc tỉ view

Chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm vừa phát hành ca khúc chủ đề đầu tiên mang tên Trái tim quả cảm. Bài hát do Nguyễn Văn Chung sáng tác, qua phần trình bày của ca sĩ Quốc Thiên và rapper Neko Lê. Đây cũng là điểm khởi đầu cho chiến dịch truyền thông cùng tên nhằm tri ân những người hùng thầm lặng đang ngày đêm hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Nhiều khán giả tò mò trước màn kết hợp giữa Nguyễn Văn Chung và các nghệ sĩ trong chương trình Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NSX cung cấp

Trong thời khắc cả nước hướng về ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài hát ra đời với mong muốn trở thành nhịp đập chung, góp phần tạo nên một bản hùng ca của dân tộc. Ca khúc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong những khoảnh khắc khốc liệt, sẵn sàng đối diện với khó khăn để giữ lại sự bình yên cho nhân dân.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ về 'Trái tim quả cảm'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự cảm hứng cho ca khúc đến từ những cuộc trò chuyện với các chiến sĩ và đọc những dòng tin tức nhói lòng về sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong khi truy bắt tội phạm ma túy. “Các anh vào ngành này mà không biết hiểm nguy ập đến khi nào, có thể là ngày mai, có thể ngay hôm nay. Tôi muốn qua âm nhạc để người dân thấu hiểu, để lòng biết ơn không chỉ còn trong lời nói”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Những trải nghiệm trong quá trình tham gia chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm giúp Nekko Lê có thêm cảm xúc khi thể hiện bài hát mới Ảnh: NSX cung cấp

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Văn Chung thừa nhận anh không đặt nặng áp lực khi sáng tác Trái tim quả cảm. Với tác giả 8X, âm nhạc về quê hương, đất nước không hướng đến những con số trăm, triệu hay tỉ lượt xem, mà là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những con người đang ngày đêm gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. “Tôi viết vì lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những lực lượng đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống này", anh bộc bạch.

Nam nhạc sĩ cũng cho rằng từ trước đến nay, nhiều người dân ít có cơ hội gần gũi với lực lượng công an. Nhưng nhờ có Chiến sĩ quả cảm, qua những thước phim tái hiện đời sống và công việc của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, khán giả đã có thể nhìn thấy sự hy sinh, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và dành nhiều yêu thương, trân trọng hơn cho những người lính giữa thời bình.

Ca sĩ Quốc Thiên cho biết anh đã tìm thấy nguồn cảm xúc từ những ngày tham gia nhập vai trong chương trình Chiến sĩ quả cảm. “Sinh hoạt, tập luyện và đồng hành cùng các chiến sĩ ngoài đời thực đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Tôi muốn dồn trọn tất cả vào bài hát, như một lời gửi gắm chân thành đến các anh trước khán giả”, giọng ca 8X tâm sự. Trong khi đó, Neko Lê viết nên phần rap hào hùng trong lúc đang làm nhiệm vụ đi rừng ở chặng ghi hình nhập vai lực lượng Phòng chống khủng bố. Với anh, đó còn là tuyên ngôn của khí phách quả cảm.