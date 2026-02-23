Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Đầu năm, mục sở thị 'não bộ' vận hành lưới điện thông minh siêu đô thị TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/02/2026 14:57 GMT+7

Được xem là 'não bộ thông minh' vận hành toàn bộ hệ thống lưới điện của siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập phục vụ cho hơn 14 triệu dân, Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM vốn là 'địa chỉ' gây tò mò, nhưng không phải ai cũng vào được.

Sáng 23.2, may mắn theo chân ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đi thăm và chúc tết các cán bộ nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM, cùng ông Phạm Việt Anh - Phó ban truyền thông EVNHCMC, chúng tôi mới có dịp được mục sở thị Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM (Tổng công ty Điện lực TP.HCM)..

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP . HCM vận hành lưới điện thông minh cho siêu đô thị 2026 - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM Phạm Ngọc Minh (trái) và nhân viên vui mừng chào đón lãnh đạo Tổng công ty EVNHCMC đến thăm ngày đầu năm

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP . HCM vận hành lưới điện thông minh cho siêu đô thị 2026 - Ảnh 2.

Một góc của "não bộ" vận hành toàn bộ hệ thống lưới điện thông minh của siêu đô thị TP.HCM

Ảnh: THANH THIỆN

Báo cáo với lãnh đạo Tổng công ty EVNHCMC, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM Phạm Ngọc Minh cho biết: "Mặc dù chỉ mới 6 tháng sáp nhập Điện lực Bình Dương và Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực miền Nam về EVNHCMC nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát từ UBND TP.HCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và lãnh đạo EVNHCMC nên dù địa bàn rộng, đơn vị đã kịp thời bổ sung nhân lực, vật tư cùng sự phối kết hợp bài bản nên công tác vận hành, bảo đảm an toàn và cung cấp lưới điện phục vụ các ngày vui chơi xuân, lễ hội của nhân dân tại TP.HCM diễn ra luôn thuận lợi, thông suốt".

Cũng theo ông Phạm Ngọc Minh, năm nay từ việc bắn pháo hoa từ các hộ gia đình cũng xảy ra vào sự cố lẻ tẻ nhưng đều nằm trong kịch bản chuẩn bị của trung tâm nên đội ngũ chuyên gia đã nhanh chóng phân đoạn "bóc tách" từng trường hợp, tự động hóa và đều xử lý nhanh chóng. Thời gian mất điện cho những trường hợp này đều diễn ra không quá 5 phút.

Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng của Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM vận hành lưới điện quá ngon lành nguyên tết nguyên đán. "Tôi theo dõi liên tục thấy các dữ liệu đều ổn, hệ thống điện cao thế an toàn tuyệt đối là rất mừng. Các anh em nhân viên đều bố trí công việc gia đình túc trực đầy đủ 24/24, tôi rất hoan nghênh".

Trao đổi thêm với báo chí ngày đầu tiên đi làm năm mới, Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh tiết lộ: "Dự kiến đến năm 2027, toàn bộ hệ thống Điện lực Bình Dương và Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ được EVNHCMC hoàn thành việc tự động hóa 100% lưới điện thông minh. Và ngành điện TP.HCM là đơn vị duy nhất của EVN về đích sớm mục tiêu này".

'Xuyên thấu' mọi lúc mọi nơi lưới điện TP.HCM

Lấy ngón tay quét vào màn hình ngay cửa ra vào, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM Phạm Ngọc Minh nói như thanh minh với chúng tôi: "Nhà báo thông cảm, đây là qui định bắt buộc,vì không ai cũng có thể được vào nơi này".

Lướt nhìn vào phò, chúng tôi thấy tất cả mọi người đều im lặng, chăm chú nhìn vào các màn hình, trên ấy là biểu đồ và chi chít những thông số mà chắc chắn người "ngoài nghề" không hiểu gì cả. Thế nhưng với các kỹ sư nơi đây, từng địa bàn đều thuộc như lòng bàn tay.

Nơi nào đang gặp sự cố điện lưới: chập điện, phóng điện, cháy nổ..., bằng các thao tác chuẩn xác, các anh liền có liền cảnh báo và chủ động xử lý ngay.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP . HCM vận hành lưới điện thông minh cho siêu đô thị 2026 - Ảnh 3.

Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh thăm, động viên kíp trực sáng 23.2

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP . HCM vận hành lưới điện thông minh cho siêu đô thị 2026 - Ảnh 4.

Các nhân viên EVNHCMC trực vận hành lưới điện thông minh xuyên tết tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM - nơi được xem là "kín cổng cao tường"

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tết Bính Ngọ 2026, toàn bộ nhân viên Trung tâm thực hiện chế độ 3 ca 4 kíp túc trực không nghỉ ngơi thời gian nào. Hết giờ trực là người mới nhanh chóng vào thay ngay. Điều độ viên/trưởng kíp Nguyễn Hữu Khánh cho biết: "Làm nghề này lâu rồi thành quen, ngày xuân cũng như ngày thường. Nhiều người đã 20 năm trong nghề nên mọi thứ đều bình thường. Tết mà không được đi làm thì mới buồn chứ vào đây thì vui lắm. Chúng tôi lo cho thành phố mình có đủ điện, vận hành luôn an toàn để người dân vui xuân là anh em có thiệt thòi một chút cũng đâu có sao".

Điều độ viên/trưởng kíp Trần Nguyên Thuận ngồi bên cạnh mở màn hình, rê con chuột cho chúng tôi xem tình trạng cung cấp điện hiện tại tại Trạm 110 kV Phú Hòa Đông. "Đó, anh thấy chưa. Ngồi tại đây mà 'bộ não' thông minh vẫn xuyên thấu hết mọi nơi lưới điện như vậy, thật là điều thú vị và rất ấn tượng mà nhiều thế hệ đi trước của ngành điện luôn từng mơ ước. Chúng tôi là những người vô cùng may mắn hưởng thụ...", điều độ viên Trần Nguyên Thuận xúc động.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP . HCM vận hành lưới điện thông minh cho siêu đô thị 2026 - Ảnh 5.

Nhân viên Công ty Điện lực Chợ Lớn đang tư vấn về định mức điện hộ nhà trọ cho bà Lưu Muối ngày đầu năm mới

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trước đó, tại Công ty Điện lực Chợ Lớn (EVNHCMC) không khí làm việc ngày đầu năm cực kỳ khẩn trương. Đơn vị bố trí 3 bàn tiếp khách hàng từ sáng sớm để tư vấn, thụ lý hồ sơ lắp đồng hồ điện và tư vấn cho về định mức điện nên dù nhiều người đến cùng lúc đều được giải quyết nhanh chóng. Bà Lưu Muối (phường Chánh Hưng, TP.HCM) đến làm các thủ tục xin định mức điện cho các phòng cho thuê trọ của gia đình, cho biết: "Cứ tưởng đầu năm còn không khí vui xuân. Ai ngờ đến nơi, tôi thấy các nhân viên làm việc nhiệt tình, chu đáo lắm. Tôi rất hài lòng".

Theo ông Huỳnh Chí Cường - Phó giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn: "Sắp tới, chuẩn bị cho lễ Nguyên Tiêu, và đặc biệt là sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đòi hỏi công việc đảm bảo cung cấp điện thông suốt và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngành điện luôn sẵn sàng vào việc ngay từ đầu ngày năm mới để cả năm đều hanh thông và thuận lợi...".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
