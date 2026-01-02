Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đầu năm xem triển lãm của họa sĩ Tứ Rô, lắng nghe phái đẹp kể chuyện

Lê Công Sơn
02/01/2026 15:43 GMT+7

Với 36 tác phẩm mới tuyển chọn giới thiệu đến công chúng dịp đầu năm, họa sĩ Tứ Rô đã mang tới cho người xem một vẻ đẹp chạm đến sự sắc sảo, để phái đẹp kể chuyện tự nhiên như chính nhịp thở của mình.

Chiều 2.1 tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM), họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật Sắc thân, như mở ra một thế giới phồn thực được cách điệu bằng vẻ đẹp những người phụ nữ đầy huyền bí trong các tầng sâu cảm xúc.

Đầu năm xem triển lãm của họa sĩ Tứ Rô, lắng nghe phái đẹp kể chuyện- Ảnh 1.

Triển lãm kéo dài đến ngày 12.1

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Đầu năm xem triển lãm của họa sĩ Tứ Rô, lắng nghe phái đẹp kể chuyện- Ảnh 2.

Hình ảnh phái đẹp tự nhiên như chính nhịp thở

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Họa sĩ Tứ Rô: "Tôi không chỉ vẽ hình thể, mà còn khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản"

Họa sĩ Đặng Văn Tứ sinh năm 1979 tại Thái Bình. Ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và miệt mài sáng tạo nghệ thuật với nhiều triển lãm cá nhân, nhóm… trong và ngoài nước. Với ông "vẽ là công việc đều đặn và thành thật. Mỗi bức tranh là một lần thử thách, một lần bước tiếp với thứ mình đang tìm, đang tin...".

Nói về 36 tác phẩm mới tuyển chọn giới thiệu lần này, họa sĩ Tứ Rô cho biết: ""Vẻ đẹp người phụ nữ không còn là nét xuân thì, mà là sự huyền bí của trải nghiệm, tôi không chỉ vẽ hình thể, mà còn khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mạnh mẽ mà mơ hồ, hỗn độn nhưng có trật tự. Điểm then chốt nằm ở cách hiểu phồn thực, với tôi phồn thực không còn là dục tính mà là sự dư thừa của tồn tại, là tái sinh. Đó là thân thể đã đi qua đời sống, mang theo hỉ nộ ái ố và cả im lặng".

"Khi vẽ, tôi làm việc trực tiếp với màu và sơn. Tôi thích sơn dày, mảng lớn, vẽ tới đâu thấy tới đó. Có lúc mạnh tay, có lúc chậm lại, nhưng luôn để cho hình thể tự hiện ra. Tôi không cố kể chuyện hay tạo cảnh trí xung quanh. Tôi muốn thân thể đứng một mình trên tranh, không cần phải giải thích vẫn… đẹp", họa sĩ Tứ Rô chia sẻ.

Đầu năm xem triển lãm của họa sĩ Tứ Rô, lắng nghe phái đẹp kể chuyện- Ảnh 3.

Họa sĩ Tứ Rô (trái) và giám tuyển Lý Đợi tại triển lãm Sắc thân

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn cho rằng: "Đến với Sắc thân đòi hỏi người xem nhìn chậm, quan sát kỹ bề mặt tranh, cảm nhận độ dày của sơn và cách hình khối được dựng lên. Tác giả đã làm chủ vững vàng chất liệu sơn dầu: sơn được sử dụng dày, nhiều lớp, kết hợp giữa cọ bản lớn và dao vẽ. Các mảng màu được đắp, miết, kéo mạnh tay, để lại dấu vết thao tác rõ rệt trên bề mặt tranh. Dao vẽ không nhằm tạo chi tiết, mà để dựng khối, khiến thân thể hiện ra căng, nặng, gần với cảm giác điêu khắc. Sơn không chỉ là màu sắc, mà trở thành vật liệu xây dựng hình dáng. Những lệch chuẩn hình thể trong tranh không phải ngẫu hứng, mà được nâng đỡ bởi một nền tảng kỹ thuật đủ chắc để phá vỡ chuẩn mực mà vẫn giữ được sức nặng tạo hình".

Đầu năm xem triển lãm của họa sĩ Tứ Rô, lắng nghe phái đẹp kể chuyện- Ảnh 4.

Giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn cho rằng: "Đến với Sắc thân đòi hỏi người xem nhìn chậm, quan sát kỹ bề mặt tranh, cảm nhận độ dày của sơn và cách hình khối được dựng lên"

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Đầu năm xem triển lãm của họa sĩ Tứ Rô, lắng nghe phái đẹp kể chuyện- Ảnh 5.

Hình thể người phụ nữ chỉ là cái cớ cho cảm xúc của họa sĩ được tự do bay bổng, tự do tung tẩy trong đường nét và màu sắc

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Khám phá thêm chủ đề

Maii Art Gallery triển lãm mới Sắc thân vẻ đẹp phụ nữ Họa sĩ Đặng Văn Tứ
