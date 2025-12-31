'Khởi thủy' chào năm mới bằng đối thoại gốm, ký ức và thân phận

Với 36 tác phẩm gốm thuộc 2 bộ sưu tập (BST) Tiếng vọng và Luân hồi, triển lãm gốm Khởi thủy của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra đến hết ngày 7.1.2026, mở ra một không gian thưởng lãm giàu tính chiêm nghiệm, nơi gốm không chỉ là chất liệu tạo hình mà trở thành phương tiện để khảo sát ký ức, thân phận và chu trình tồn tại.



Từ chân dung ký ức đến vòng luân hồi của gốm

Không gian trưng bày của triển lãm được tổ chức mạch lạc, tách bạch nhưng liên thông về ý niệm giữa 2 bộ tác phẩm Tiếng vọng và Luân hồi đã tạo nên một hành trình cảm nhận liền mạch cho người xem.

Chiếm dung lượng lớn là bộ Tiếng vọng với 30 tượng bán thân gốm, được sáng tác trong giai đoạn 2021–2025. Các tác phẩm không nhằm tái hiện cá nhân cụ thể mà tiếp cận chân dung như một "bề mặt ký ức". Trên mỗi khuôn mặt, lớp men, vết nứt, trầy xước, loang màu và dấu tích chữ viết cùng tồn tại, tạo nên nhịp điệu thị giác đa dạng. Bảng màu trải rộng từ xanh thẫm trầm mặc đến đỏ, đen, vàng dữ dội, gợi cảm giác địa tầng và thời gian tích tụ. Chuỗi tác phẩm đặt ra những câu hỏi về bản sắc, lịch sử và dấu vết mà thời gian in hằn lên thân thể con người.

Các tác phẩm trong BST "Tiếng vọng" (The Voice) ẢNH: NVCC

Về kỹ thuật, các tượng được tạo hình bằng phương pháp đổ rót khuôn (slip casting) với sự tham gia của thợ gốm Bát Tràng. Trên phần cốt khuôn, nghệ sĩ trực tiếp can thiệp, chỉnh sửa và hoàn thiện, biến mỗi tác phẩm thành một cá thể độc bản, đồng thời tạo nên sự giao thoa giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và ngôn ngữ tạo hình đương đại.

Đối lập với tính "chân dung" của Tiếng vọng, bộ Luân hồi gồm 6 tác phẩm điêu khắc gốm hình tròn, tiếp cận theo hướng trừu tượng và thiền định. Lấy cảm hứng từ "donut vase" (một loại bánh ngọt tròn), các khối tròn được đẩy lên kích thước lớn, vượt khỏi công năng sử dụng. Những lớp men xanh rêu, men lam mịn cùng kết cấu bề mặt gợi vòng tuần hoàn của tự nhiên, nơi gốm trở thành biểu tượng của sự hủy diệt và tái sinh bất tận.

Khi gốm đương đại đối thoại di sản và mở rộng trải nghiệm công chúng

Song song với triển lãm Khởi thủy sẽ là các workshop trang trí gốm nghệ thuật với sản phẩm Ấn ngựa sắc mã và trang sức gốm độc bản, diễn ra vào tối 2.1 và các ngày 3, 4.1.2026. Hoạt động này mở rộng không gian tiếp cận, đưa công chúng từ vai trò thưởng lãm sang trải nghiệm trực tiếp với chất liệu gốm, góp phần tăng tính tương tác và lan tỏa của triển lãm.

Trong không gian được ví như "bảo tàng gốm sứ sống", gốm đương đại hiện diện giữa hệ thống trang trí gốm cổ, tạo nên cuộc đối thoại trực tiếp giữa truyền thống và hiện tại. Người xem không chỉ thưởng lãm tác phẩm, mà còn được dẫn dắt vào hành trình khám phá, so sánh và đối chiếu các lớp thẩm mỹ qua thời gian. Chính sự giao thoa bất ngờ này khơi gợi trí tò mò, kích thích cảm xúc và biến việc tham quan thành một trải nghiệm sống động, giàu chiều sâu.

Các tác phẩm trong BST "Luân hồi" (Samsara) ẢNH: NVCC