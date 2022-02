Đau ở 2 vị trí này có thể là dấu hiệu nhiễm biến thể Omicron

Trang tin Best Life Online dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay biến thể Omicron có thể đang làm các triệu chứng nhiễm bệnh khác đi so với những biến thể truyền thống.

Gần đây, các chuyên gia y tế đã phát hiện Omicron đang tạo ra những cơn đau tại 2 vị trí chưa từng được ghi nhận ở các biến thể trước đây.

Theo đó, thông tin từ nghiên cứu tổng hợp về Covid-19 mang tên ZOE COVID (do Đại học Hoàng gia London của Anh phụ trách) cho hay tình trạng đau nhức ở chân và vai đang ngày càng trở nên phổ biến ở những người mắc biến thể Omicron.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) - cơ quan chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Anh, còn cho biết thêm những cơn đau ở 2 vị trí này có thể biểu hiện theo nhiều mức độ khác nhau.





“Ở một số người, cơn đau có thể nghiêm trọng, lan rộng và bất chợt. Ở một số khác thì cảm giác chỉ hơi tê và châm chích. Riêng với phần vai, đặc trưng của các cơn đau nhức vì Omicron thường là sự kết hợp của cảm giác đau, tê cứng và mất lực”, NHS nhận định.

Giải thích về nguyên nhân khiến Omicron thường gây ra nhiều cơn đau hơn các biến thể trước, tiến sĩ Harish Chafle - chuyên gia tư vấn cao cấp về các bệnh hô hấp thuộc Bệnh viện Global (Mumbai, Ấn Độ), cho biết: “Có khả năng là do các hoạt chất trung gian gây ra tình trạng viêm, biến thể Omicron gây ra chứng đau cơ nhiều hơn bất kỳ biến thể nào khác trước đây”.

“Ngoài ra, một lý do khác có thể giải thích cho tình trạng này là trên thực tế, Omicron cũng đang ảnh hưởng đến hệ thống cơ xương nhiều hơn so với các biến thể Covid-19 khác”, chuyên gia Chafle nói thêm, theo Best Life Online.