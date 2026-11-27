Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 sẽ được báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 12. ẢNH: TUẤN MINH

Phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng.

Rà soát vị trí việc làm, tính toán cắt giảm biên chế thực chất

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành kiểm chứng, đối chiếu toàn diện dữ liệu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước. Đồng thời, hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Đáng chú ý, việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải gắn chặt với 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành phải xác định cụ thể những nhiệm vụ, công đoạn có thể tiếp tục phân cấp cho địa phương; những thủ tục có thể cắt giảm, đơn giản hóa; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa và ứng dụng công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực.

Phó thủ tướng nhấn mạnh phương án biên chế phải bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Các bộ phải hoàn thành rà soát trước ngày 28.11

Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan đối chiếu toàn bộ văn bản từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý; xác định rõ những văn bản đã đồng bộ, thông suốt và những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, có xác nhận của bộ, ngành và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu. Kết quả gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15 giờ ngày 28.11 để tổng hợp.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Nội vụ trước 8 giờ ngày 29.11. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo chung của Đảng ủy Chính phủ, trình Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9 giờ cùng ngày để gửi Ban Tổ chức T.Ư.

Phó thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 vào đầu tháng 12.

Kết quả rà soát cũng là cơ sở phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.

Phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.