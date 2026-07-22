Dấu tích trong hình tam giác trên thiết bị điện tử có ý nghĩa gì?

Nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng như bộ sạc điện thoại và tai nghe thường có nhiều logo nhỏ ở mặt dưới. Một trong số đó là hình tam giác có dấu tích bên trong, được gọi là Regulatory Compliance Mark (RCM, hay Dấu hiệu tuân thủ quy định), nhằm ám chỉ sản phẩm đã tuân thủ các quy định an toàn tại Úc và New Zealand.

Dấu tích trong hình tam giác trên đồ điện tử không chỉ để trang trí ẢNH: K. VĂN

Khi một thiết bị mang nhãn RCM, có nghĩa nó đã được chứng nhận an toàn để bán tại các khu vực Úc và New Zealand sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn điện và không dây. Chẳng hạn, tiêu chuẩn an toàn điện yêu cầu vỏ máy và lớp cách điện bên trong phải ngăn chặn điện áp nguy hiểm. Đối với phần không dây, tiêu chuẩn EMC (khả năng tương thích điện từ) đảm bảo rằng thiết bị không gây nhiễu tín hiệu, tương tự như những yếu tố có thể làm gián đoạn kết nối Wi-Fi.

Tại sao một số thiết bị điện tử Việt Nam cũng có nhãn RCM?

Với những gì nêu trên, có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao các thiết bị điện tử bán ở Việt Nam cũng có nhãn RCM. Nguyên nhân là các nhà sản xuất thường không sản xuất riêng từng sản phẩm cho từng quốc gia do chi phí cao. Thay vào đó, họ tích hợp tất cả các nhãn hiệu cần thiết vào sản phẩm duy nhất và phân phối toàn cầu. Điều đó cũng có nghĩa là dấu chứng nhận RCM không có giá trị tại Việt Nam.

Cơ quan Truyền thông và Phương tiện truyền thông Úc (ACMA) là cơ quan quản lý biểu tượng RCM. Các công ty muốn sử dụng nhãn hiệu này phải đăng ký trên cơ sở dữ liệu tuân thủ quốc gia. Mặc dù quy trình này có phần phức tạp, RCM đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới kể từ khi trở thành nhãn hiệu bắt buộc vào ngày 1.3.2016, thay thế cho hai nhãn hiệu trước đó là C-Tick và A-Tick.

Tuy nhiên, RCM không phải là một dấu hiệu tự động đảm bảo chất lượng, mà chỉ là tuyên bố của nhà sản xuất rằng sản phẩm đáp ứng các quy định, tương tự như chứng nhận CE tại châu Âu. Người dùng tại một số quốc gia như Mỹ nên chú ý đến các chứng nhận liên quan đến quốc gia, như chứng nhận FCC cho tần số vô tuyến và chứng nhận UL hoặc ETL cho an toàn điện, được cấp sau khi sản phẩm được kiểm tra bởi các phòng thí nghiệm độc lập.