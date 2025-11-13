Đầu tư cho trung tâm dữ liệu tăng mạnh, Anthropic rót 50 tỉ USD vào Mỹ

Anthropic rót 50 tỉ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Góp phần vào xu hướng đầu tư cho các trung tâm dữ liệu, Anthropic, startup AI đứng sau các mô hình Claude vừa công bố khoản đầu tư 50 tỉ USD để xây dựng loạt trung tâm dữ liệu mới tại Texas và New York, hợp tác cùng Fluidstack. Các trung tâm này được thiết kế riêng cho nhu cầu huấn luyện và vận hành mô hình AI thế hệ tiếp theo.

CEO của Anthropic công bố khoản đầu tư 50 tỉ USD để xây dựng loạt trung tâm dữ liệu mới tại Texas và New York ẢNH: REUTERS

Anthropic cho biết dự án sẽ tạo thêm hơn 3.000 việc làm mới, dự án dự kiến sẽ được vận hành từ năm 2026. Công ty nhấn mạnh khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành AI. Được hậu thuẫn bởi Alphabet và Amazon, Anthropic hiện được định giá 183 tỉ USD và phục vụ hơn 300.000 khách hàng doanh nghiệp.

Nhu cầu điện cho AI tăng gấp 5 lần trong 10 năm tới

IEA cảnh báo điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI sẽ tăng gấp 5 lần vào cuối thập kỷ này, tương đương gấp đôi tổng mức tiêu thụ hiện nay. Mỹ chiếm một nửa mức tăng trưởng nhu cầu này, phần còn lại tập trung ở châu Âu và Trung Quốc. Các đô thị lớn trên 1 triệu dân đang là điểm nóng phát triển hạ tầng mới. Một nửa các dự án đang triển khai có quy mô tối thiểu 200 MW, và đa số xây dựng gần các cụm trung tâm dữ liệu hiện hữu để tối ưu hạ tầng.

Ảnh chụp từ trên cao Trung tâm dữ liệu của Apple tại Mesa, gần Phoenix, bang Arizona (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, tốc độ bùng nổ này tạo ra nhiều thách thức như nghẽn lưới điện và thời gian chờ kết nối kéo dài. Ở Bắc Virginia, thời gian chờ đấu nối có thể lên tới 10 năm còn tại Dublin (Ireland) đã ngừng nhận yêu cầu đấu nối đến năm 2028. Chuỗi cung ứng thiết bị điện cũng trở thành điểm nghẽn, khi máy biến áp, tua-bin khí và khoáng sản quan trọng đều dự báo thiếu hụt trong vài năm tới.

Cuộc đua tìm nguồn năng lượng mới cho các trung tâm dữ liệu

Cũng theo IEA, từ nay đến 2035, nguồn năng lượng tái tạo sẽ cung cấp phần lớn điện cho các trung tâm dữ liệu mới, theo đó, 400 TWh sẽ đến từ năng lượng tái tạo, 220 TWh từ khí tự nhiên và 190 TWh có thể đến từ nhà máy hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) nếu công nghệ đạt kỳ vọng. Các công ty như Amperesand và Heron Power cũng đang phát triển máy biến áp thể rắn, hứa hẹn giúp tích hợp năng lượng tái tạo linh hoạt hơn và giảm áp lực lên lưới điện, dù công nghệ này cần ít nhất 1 đến 2 năm nữa mới được triển khai rộng rãi.

Sự kiện Anthropic mạnh tay chi 50 tỉ USD chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn: các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang chạy đua xây dựng hạ tầng tính toán để kịp đáp ứng nhu cầu AI tăng vọt. Việc đầu tư vào trung tâm dữ liệu lần đầu tiên vượt thăm dò dầu khí cho thấy trọng tâm của nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tính toán, yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên AI.