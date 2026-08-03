Dấu vết của 2 tổ tiên bí ẩn trong bộ gien người

Hài cốt người cổ đại được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian tại Washington D.C (Mỹ) ảnh: thụy miên

Đội ngũ chuyên gia của Đại học California ở Berkeley (Mỹ) đã công bố phát hiện một phát hiện đáng chú ý khi xác định được những đoạn ADN trong bộ gien người hiện đại nhưng đến từ các tổ tiên bí ẩn, chưa từng xác định trước đó.

Các nhà khoa học gọi đây là những "tổ tiên ma", vì đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng hóa thạch hoặc dữ liệu gien nào về những nhóm người đã tuyệt chủng này.

Người tinh khôn (Homo sapiens) là loài người duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, trong quá khứ xa xưa, loài người hiện đại từng chung sống với nhiều nhóm người cổ đại khác trên trái đất.

Những cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy người Homo sapiens từng giao lưu sinh sản với người Neanderthal và người Denisovan, và có con chung. Đến nay, nhiều người vẫn mang theo gien đến từ những hoạt động giao phối từ xa xưa.

Trong một phát hiện mới, đội ngũ các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm ra ít nhất 2 nhóm người cổ chưa từng được khoa học ghi nhận, nhờ vào gien truyền lại đến ngày nay.

Một trong hai nhóm tổ tiên chưa được biết đến đã có hoạt động tình dục với tổ tiên người hiện đại tại châu Phi cách đây hơn 50.000 năm. Điều này diễn ra trước khi xuất hiện làn sóng di cư lớn cuối cùng của Homo sapiens sang châu Âu và châu Á.

Các đoạn gien được thừa hưởng từ hoạt động trên hiện chiếm khoảng 1% bộ gien của toàn bộ cá thể người trên thế giới, ngang ngửa với tỷ lệ gien của người Neanderthal ở nhiều người hiện nay.

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, loài người bí ẩn này đã tách khỏi nhánh dẫn đến Homo sapiens khoảng 800.000 năm trước, gần trùng với thời điểm người Neanderthal và Denisovan cũng tách khỏi nhau.

Tuy nhiên, nhóm tổ tiên thứ hai mới thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu, vốn gọi nhóm này là ""tổ tiên siêu cổ".

Nhóm tổ tiên siêu cổ đã tách khỏi các nhánh tiến hóa khác của loài người từ khoảng 1,8 triệu năm trước. Và đến thời điểm cách đây hơn 200.000 năm, nhóm này có lẽ đã lai giống với người Denisovan tại khu vực Á - Âu. Từ đó, các đoạn ADN cổ xưa cuối cùng đã được truyền vào bộ gien của người hiện đại.