Phát hiện loài cá thuộc nhóm hiếm nhất thế giới

Cá hang quỷ có cơ thể hoàn toàn không có sắc tố ảnh: nature

Trong lúc nghiên cứu môi trường của hang Bobcat, tiến sĩ Matthew Niemiller thuộc Đại học Alabama ở Huntsville (Mỹ) đã phát hiện một loài cá hang động với ngoại hình vô cùng kỳ lạ, chưa từng được khoa học ghi nhận trước đó, theo Đài CNN hôm 1.8.

Loài cá mới không có mắt và phần lưng gù lên, với các tia vây nhọn và mõm có hình dạng khác biệt so với các loài cá hang động đã biết. Không những thế, cơ thể của chúng hoàn toàn không có sắc tố, có thể nhìn xuyên qua lớp da để thấy não.

Dựa trên những đặc điểm ngoại hình như thể chỉ hiện diện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, loài cá trên được đặt một cái tên huyền ảo không kém: Demogorgonichthys arcanus, hay còn gọi là cá hang quỷ. Đây là tên xuất phát từ quái vật Demogorgon trong loạt phim nổi tiếng Stranger Things phát trên Netflix.

Đội ngũ nghiên cứu do tiến sĩ Niemiller dẫn đầu đã xác định được Demogorgonichthys arcanus là một chi và loài hoàn toàn mới đối với khoa học.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu cá thể cá hang quỷ trong tự nhiên, nhưng chúng được cho nằm trong số những loài cá hiếm nhất thế giới, theo báo cáo đăng trên chuyên san Scientific Reports.

Phát hiện về cá hang quỷ cho thấy có thể vẫn còn nhiều loài sinh vật chưa từng được giới khoa học tìm thấy, thậm chí tại những khu vực đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tiến sĩ Suzanne McGaugh, giáo sư Đại học Minnesota (Mỹ) chuyên nghiên cứu về tiến hóa của cá hang động, mô tả sự khám phá một loài cá mới như cá hang quỷ là điều vô cùng hiếm.