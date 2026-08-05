David Beckham đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp kinh doanh

Theo truyền thông Anh, tình hình tài chính của David Beckham đang phát triển mạnh mẽ khi cựu danh thủ được cho là sắp thu về khoản lợi nhuận khoảng 125 triệu bảng Anh.

Khối tài sản của David Beckham

Hồi tháng 5, David Beckham được công nhận là vận động viên đầu tiên của Anh trở thành tỉ phú. Báo The Times nhận định cựu đội trưởng tuyển Anh sắp bước vào giai đoạn 12 tháng thành công nhất về mặt tài chính, một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ World Cup 2026.

David Beckham đang trải qua giai đoạn thành công nhất về tài chính khi khối tài sản liên tục gia tăng nhờ các khoản đầu tư và hệ thống thương hiệu cá nhân Ảnh: Reuters

Hiện David Beckham sở hữu hàng loạt hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Nespresso, Hugo Boss, Tempur, AliExpress, SharkNinja, Stella Artois và PerfectDraft.

Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp kinh doanh thăng hoa, cuộc sống gia đình Beckham lại chìm trong biến động. Anh được cho là đã rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham suốt hơn 1 năm qua, sau khi Brooklyn Beckham công bố một "tâm thư" dài với nhiều nội dung chỉ trích gia đình.

Theo cuốn sách Brand Beckham của tác giả Alison Boshoff, mâu thuẫn giữa hai bên trở nên nghiêm trọng đến mức Brooklyn Beckham cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz đã nhờ luật sư can thiệp nhằm ngăn gia đình liên lạc với mình. Brooklyn Beckham cho rằng cha mẹ đã "kiểm soát toàn bộ cuộc sống" của anh trong nhiều năm.

David Beckham và vợ là nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham hiện sở hữu khối tài sản chung khoảng 1,185 tỉ bảng Anh, tăng đáng kể so với mức 500 triệu bảng Anh được ước tính trong bảng xếp hạng năm 2025.

Động lực chính giúp tài sản của gia đình Beckham tăng mạnh đến từ các khoản đầu tư tại Mỹ. Việc Lionel Messi ký hợp đồng thi đấu cho Inter Miami đến năm 2028 đã góp phần nâng cao giá trị cổ phần của David Beckham tại câu lạc bộ. Bên cạnh đó, dự án phát triển bất động sản quy mô lớn nằm cạnh sân nhà của Inter Miami cũng mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Trong khi đó, thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham cũng ghi nhận doanh thu vượt mốc 100 triệu bảng Anh.

Cuối năm 2025, David Beckham còn được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, niềm vui này cũng bị phủ bóng bởi mối quan hệ rạn nứt với con trai cả.