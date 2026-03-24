Đầy bụng kiểu này, đừng tưởng chuyện nhỏ

Tuy nhiên, khi vùng bụng cảm thấy căng cứng gần như mỗi ngày, quần áo chật hơn vào buổi tối, hoặc cảm thấy no chỉ sau vài miếng ăn, có thể có gì đó không ổn. Đường ruột lên tiếng theo những cách tinh tế, và đầy bụng thường xuyên có thể là một trong những lời cảnh báo lớn nhất.

Tiến sĩ Suranjit Chatterjee, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ), cho biết: Đầy bụng thường xuyên thường bị xem như vấn đề của axit, nhưng thực tế, đó là triệu chứng cảnh báo của một số vấn đề tiềm ẩn trong đường ruột hoặc quá trình trao đổi chất. Hội chứng ruột kích thích, không dung nạp thực phẩm, thay đổi nhu động ruột, rối loạn nội tiết tố hoặc các vấn đề về tuyến giáp đều có triệu chứng chính là đầy bụng.

Dấu hiệu đầy bụng rất có thể là ung thư

Đầy hơi do ung thư buồng trứng thường có cảm giác bất thường:

Kéo dài hàng tuần hoặc lâu hơn.

Khiến bụng trông to hoặc cứng.

Tạo cảm giác căng tức hoặc đầy bụng kéo dài.

Đi kèm với các vấn đề khác như đau, buồn nôn hoặc chán ăn, Trong một số trường hợp, ung thư buồng trứng cũng có thể gây tăng cân bất ngờ, thường là do tích tụ dịch trong bụng. Điều này có thể khiến bụng trông sưng hoặc căng phồng, ngay cả khi cân nặng không thay đổi đáng kể.

Nếu thường xuyên cảm thấy đầy bụng ngay cả khi ăn uống bình thường, nên đi khám sớm.

Khi nào nên đi khám?

Mọi người thỉnh thoảng đều cảm thấy đầy bụng sau các bữa tiệc hoặc đồ uống có ga. Vấn đề chỉ trở nên đáng lo khi triệu chứng này gần như xảy ra hằng ngày hoặc kéo dài trong nhiều tuần, theo tờ Times Of India.

Bác sĩ Chatterjee giải thích các dấu hiệu cần chú ý bao gồm: Các triệu chứng xảy ra hằng ngày, trầm trọng hơn sau khi ăn, hoặc kèm với đau bụng, táo bón, tiêu chảy, nhanh no, mệt mỏi, sụt cân hoặc sốt.

Ông Chatterjee cảnh báo: Khi đầy bụng kéo dài hơn 2 - 3 tuần hoặc ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày, thì đừng bỏ qua. Hãy đi khám để tìm ra tận gốc vấn đề nhằm điều trị dứt điểm triệu chứng.

Các chuyên gia tại phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ) cũng khuyên: Hãy đi khám nếu đầy hơi kéo dài hơn 3 tuần, xảy ra thường xuyên (hơn 12 lần một tháng) hoặc gây đau dữ dội.