Đây là thói quen xấu khiến bạn ăn nhiều đường hơn

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Sleep cho thấy rằng việc bạn tiêu thụ thức ăn có đường nhiều khả năng sẽ tăng lên khi bạn mất ngủ do thức khuya, theo Eat This, Not That!

Để xác định mức độ liên quan giữa thực phẩm có thêm đường và các vấn đề về giấc ngủ, các nhà nghiên cứu đã xem xét mô hình ăn uống của 93 thanh thiếu niên, bao gồm lựa chọn thực phẩm của họ và lượng calo hằng ngày và lượng dinh dưỡng đa lượng.

Mô hình giấc ngủ của các thanh thiếu niên cũng được kiểm tra trong 5 đêm.

Họ được chia thành hai nhóm: những người ngủ khoảng 6 tiếng rưỡi mỗi đêm và những người ngủ trung bình khoảng 9 tiếng mỗi đêm.

Hóa ra, cả hai nhóm đều tiêu thụ cùng một lượng calo, theo tác giả chính của nghiên cứu, Kara Duraccio, tiến sĩ, giáo sư tâm lý học lâm sàng và phát triển tại Đại học Brigham Young.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa hai nhóm.

"Giấc ngủ ngắn làm tăng nguy cơ thanh thiếu niên ăn nhiều carb, thêm đường và uống nhiều đồ uống có đường hơn so với khi họ ngủ đủ giấc", tiến sĩ Duraccio nói với Eat This, Not That!

"Về cơ bản, ngủ ít hơn khiến họ ăn nhiều “rác” hơn", tiến sĩ Duraccio cho biết.





Tiến sĩ Duraccio cho biết thêm, rất có thể thanh thiếu niên đang tập trung vào những loại thực phẩm này như một cách để có được năng lượng bùng nổ nhanh chóng để bù đắp cho tình trạng thiếu ngủ, vốn có thể gây buồn ngủ vào ban ngày.

Mặc dù nghiên cứu gần đây tập trung vào thanh thiếu niên, nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những người trưởng thành lười ngủ có thể gặp phải tác động tương tự.

Ví dụ, một nghiên cứu xem xét gần 19.000 người trưởng thành trên tạp chí Sleep Health cho thấy những người ngủ từ 5 tiếng trở xuống tiêu thụ đồ uống có đường nhiều hơn 21% so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, theo Eat This, Not That!

Vấn đề cũng hướng theo một hướng khác.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Giấc ngủ Lâm sàng cho thấy rằng ít chất xơ, chất béo bão hòa cao và lượng đường dồi dào có thể dẫn đến giấc ngủ nhẹ hơn và ít phục hồi hơn, bao gồm cả việc thức dậy vào nửa đêm thường xuyên hơn.

Điều này có nghĩa là khi bạn ngủ ít hơn, bạn có nhiều khả năng sẽ ăn nhiều đường hơn, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn, tạo ra một vòng lặp đầy thử thách khó phá vỡ.

Để giúp phá vỡ chu kỳ đó, tiến sĩ Duraccio khuyên bạn nên tập trung vào chất lượng giấc ngủ trước tiên.

Cần tạo thói quen đi ngủ vững chắc và đảm bảo bạn ngủ đủ giấc hằng đêm được khuyến nghị - đó là 7 đến 8 giờ đối với người lớn và 9 giờ đối với thanh thiếu niên, theo Eat This, Not That!