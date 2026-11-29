Đây là một trong những yêu cầu được Văn phòng Chính phủ nêu tại văn bản số 601/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.



Phó thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm tại dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án

Theo Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng đánh giá thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực triển khai dự án, khắc phục khó khăn và xử lý các vấn đề phát sinh. Đến nay, sản lượng đạt gần 90%, nhiều gói thầu, hạng mục công trình cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án đã xảy ra sai phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ; hiện vẫn còn một số gói thầu chậm tiến độ.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ khó khăn khi khối lượng công việc còn lại lớn, đòi hỏi các chủ thể tham gia, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành.

Phó thủ tướng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng Dự án thành phần 3 và các gói thầu do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Việc triển khai phải tuân thủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Đối với các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai, ACV phải đánh giá chất lượng và khẳng định rõ đối với từng hạng mục.

Trường hợp không thể hoàn thành đúng tiến độ, ACV phải khẩn trương báo cáo, đề xuất điều chỉnh tiến độ và các cơ chế đặc thù để xử lý vướng mắc, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 5.12.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành đưa vào khai thác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; đồng thời rà soát quy hoạch tổng thể và xem xét đề xuất chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Làm rõ sai phạm tại từng gói thầu, hạng mục

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ khó khăn về thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá và tỷ giá thanh toán đối với trang thiết bị nhập khẩu.

Đáng chú ý, Bộ Công an phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, trong đó có những sai phạm theo báo cáo của ACV tại cuộc họp. Việc điều tra cần làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, mức độ vi phạm tại từng gói thầu, hạng mục công trình, làm cơ sở để các cơ quan liên quan xử lý và tháo gỡ khó khăn theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 24-KL/T.Ư.

Đối với Dự án thành phần 4, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet được yêu cầu đẩy nhanh thi công các công trình dịch vụ hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất và các nhà chứa máy bay (Hangar); sớm hoàn thành thủ tục đầu tư các công trình được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

UBND TP.HCM và UBND TP.Đồng Nai được yêu cầu tạo điều kiện cung cấp nhiên liệu, vật liệu, nhân lực cho các nhà thầu thi công khi có đề xuất cụ thể của ACV; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối và tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay đến sân bay Long Thành.