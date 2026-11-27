Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và đường ĐT.770B đều là những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực Tây nguyên, phía bắc và phía đông của thành phố Đồng Nai đến sân bay Long Thành.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km, khởi công tháng 8.2025, tổng vốn gần 8.500 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là đoạn đầu của trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, kết nối Đông Nam bộ với Tây nguyên, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 20.

Trong khi đó, đường ĐT.770B khởi công tháng 7.2026, dài khoảng 42,7 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn hơn 4.700 tỉ đồng. Tuyến đường đi qua 9 xã, phường, kết nối khu vực phía bắc và phía đông thành phố Đồng Nai với quốc lộ 51, các khu công nghiệp và sân bay Long Thành.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối giao với quốc lộ 20 và kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (đều thuộc thành phố Đồng Nai) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự án đường ĐT.770B dài khoảng 42,7 km, điểm đầu giao với ĐT.763, điểm cuối kết nối với quốc lộ 51 (đều thuộc thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được thiết kế với vận tốc 100 km/giờ, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75 m ẢNH: LÊ LÂM

Dự án đường ĐT.770B được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ, quy mô 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5 m ẢNH: LÊ LÂM

Hai đại lộ này đã "gặp nhau" tại khu vực rừng cao su thuộc phường Bình Lộc (thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Sau nhiều tháng thi công, "xẻ" rừng cao su mở đường, hai đại lộ đã gặp nhau ẢNH: LÊ LÂM

Hai đại lộ "gặp nhau" rồi "lướt qua nhau", nhưng đều hướng đến kết nối với sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM