Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km, khởi công tháng 8.2025, tổng vốn gần 8.500 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là đoạn đầu của trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, kết nối Đông Nam bộ với Tây nguyên, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 20.
Trong khi đó, đường ĐT.770B khởi công tháng 7.2026, dài khoảng 42,7 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn hơn 4.700 tỉ đồng. Tuyến đường đi qua 9 xã, phường, kết nối khu vực phía bắc và phía đông thành phố Đồng Nai với quốc lộ 51, các khu công nghiệp và sân bay Long Thành.
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